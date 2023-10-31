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Бюджетный комитет конгресса призвал Белый дом к отчету о финансировании ВСУ - РИА Новости, 31.10.2023
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23:44 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/finansirovanie-1906562532.html
Бюджетный комитет конгресса призвал Белый дом к отчету о финансировании ВСУ
Бюджетный комитет конгресса призвал Белый дом к отчету о финансировании ВСУ - РИА Новости, 31.10.2023
Бюджетный комитет конгресса призвал Белый дом к отчету о финансировании ВСУ
Бюджетный комитет палаты представителей конгресса США потребовал от администрации Джо Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля прошлого года... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:44
2023-10-31T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джо байден
нато
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Бюджетный комитет палаты представителей конгресса США потребовал от администрации Джо Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля прошлого года Украине финансировании, говорится в опубликованном на сайте комитета письме. Запрос, направленный в бюджетное управление Белого дома, просит предоставить информацию о предназначенных Киеву до настоящего времени ассигнованиях, а главу управления просят явиться в комитет и ответить на вопросы его членов. "Конгресс предоставил 114 миллиардов долларов в качестве дополнительных бюджетных ассигнований, что не включает возможно еще миллионы долларов из перераспределенных из других программ средств, но до сих пор у нас нет даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена относительно Украины", - говорится в письме. Его авторы отмечают, что "конфликт далек от завершения" и потому требуют от руководства страны "быть ответственным, прозрачным и честным перед американцами относительно финансирования для Украины". Комитет просит Белый дом предоставить детальный отчет осуществленных с 24 февраля 2022 года затратах на Украину и страны, на которые повлияла ситуация там, а также "полное и детальное объяснение всех юридических оснований для … бюджетных трат и оборонной помощи". "Вам известно, что конгресс имеет надзорные полномочия и нет никаких оправданий тому, чтобы конгресс не знал, как расходуются бюджетные средства", - говорится в письме. Конгрессмены просят предоставить им необходимые сведения до 20 ноября. Главу бюджетного управления авторы письма также просят явиться в комитет для дачи показаний. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, украина, джо байден, нато, конгресс сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, НАТО, Конгресс США, США
Бюджетный комитет конгресса призвал Белый дом к отчету о финансировании ВСУ

Бюджетный комитет конгресса США призвал Белый дом к отчету о финансировании ВСУ

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Бюджетный комитет палаты представителей конгресса США потребовал от администрации Джо Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля прошлого года Украине финансировании, говорится в опубликованном на сайте комитета письме.
Запрос, направленный в бюджетное управление Белого дома, просит предоставить информацию о предназначенных Киеву до настоящего времени ассигнованиях, а главу управления просят явиться в комитет и ответить на вопросы его членов.
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"Конгресс предоставил 114 миллиардов долларов в качестве дополнительных бюджетных ассигнований, что не включает возможно еще миллионы долларов из перераспределенных из других программ средств, но до сих пор у нас нет даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена относительно Украины", - говорится в письме.
Его авторы отмечают, что "конфликт далек от завершения" и потому требуют от руководства страны "быть ответственным, прозрачным и честным перед американцами относительно финансирования для Украины".
Комитет просит Белый дом предоставить детальный отчет осуществленных с 24 февраля 2022 года затратах на Украину и страны, на которые повлияла ситуация там, а также "полное и детальное объяснение всех юридических оснований для … бюджетных трат и оборонной помощи".
"Вам известно, что конгресс имеет надзорные полномочия и нет никаких оправданий тому, чтобы конгресс не знал, как расходуются бюджетные средства", - говорится в письме. Конгрессмены просят предоставить им необходимые сведения до 20 ноября. Главу бюджетного управления авторы письма также просят явиться в комитет для дачи показаний.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденНАТОКонгресс СШАСША
 
 
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