https://ria.ru/20231031/feyk-1906532872.html

В Ингушетии опровергли фейк о прибытии рейса из Израиля

В Ингушетии опровергли фейк о прибытии рейса из Израиля - РИА Новости, 31.10.2023

В Ингушетии опровергли фейк о прибытии рейса из Израиля

Дополнительные меры безопасности предприняты в аэропорту "Магас" в Ингушетии на фоне распространенной в соцсетях фейковой информации о прибытии рейса из... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:04

2023-10-31T20:04

2023-10-31T20:04

израиль

махачкала

владимир путин

беспорядки в аэропорту махачкалы

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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НАЛЬЧИК, 31 окт – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности предприняты в аэропорту "Магас" в Ингушетии на фоне распространенной в соцсетях фейковой информации о прибытии рейса из Израиля, сообщила в Telegram-канале администрация города Сунжа, возле которого расположен аэропорт. Ранее в соцсетях появились слухи, что в аэропорт в Сунже может прибыть "рейс из Израиля". "В аэропорту "Магас" в Сунже прошло заседание антитеррористической комиссии… Обсудили вопрос о недопущении массовых беспорядков, несанкционированных митингов, пикетов на территории аэропорта в связи с вбросами в социальных сетях информации о прибытии рейса (из Израиля – ред.)", - говорится в сообщении. Указывается, что представитель регионального МВД Василий Кувалдин пояснил, что эта информация не соответствует действительности, аэропорт "Магас" не является международным. "Он также отметил, что для недопущения нарушения порядка приняты дополнительные меры безопасности, включая усиление контроля и обеспечение правопорядка на территории аэропорта", - уточняет администрация. Власти призвали молодежь не допускать распространения фейков и попросили не участвовать в их создании. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. По информации суда, арестованы уже семь участников массовых беспорядков. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.

https://ria.ru/20231031/melikov-1906420089.html

https://ria.ru/20231030/putin-1906291623.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

израиль

махачкала

тель-авив

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израиль, махачкала, владимир путин, беспорядки в аэропорту махачкалы, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году