https://ria.ru/20231031/ekspress-kredity-1906372293.html

МСП Банк снизил ставки по экспресс-кредитам

МСП Банк снизил ставки по экспресс-кредитам - РИА Новости, 31.10.2023

МСП Банк снизил ставки по экспресс-кредитам

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставки по экспресс-кредитам в рамках госпрограмм льготного финансирования малого и среднего бизнеса на 1... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:30

2023-10-31T11:30

2023-10-31T11:30

россия

мсп банк

корпорация мсп

андрей белоусов

иван подберезняк

александр исаевич

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, снизил ставки по экспресс-кредитам в рамках госпрограмм льготного финансирования малого и среднего бизнеса на 1 процентный пункт, сообщает пресс-служба кредитной организации. "На фоне повышения ключевой ставки на 2% для бизнеса это означает, что кредиты МСП Банка будут ниже рынка на 1-3%. В рамках программ льготного финансирования минимальная ставка теперь составляет от 12,5%",- говорится в сообщении. Новые условия, которые будут действовать до 30 ноября, распространяются на программы "Экспресс-поддержка", "Экспресс кредит на исполнение контракта", "Туристический льготный экспресс-кредит", "Экспресс-оборотный", "Экспресс-франшиза". При этом сохраняются все остальные параметры – предоставление кредита до 50 миллионов рублей сроком до 3 лет без залога, комиссий и страхования. "Доступность финансирования имеет принципиальное значение для бизнеса, поэтому наша задача как института развития предоставить компаниям МСП займы по ставкам, существенно ниже рыночных. Мы рассчитываем, что другие крупные банки также найдут возможность хотя бы на какой-то период сохранить на прежнем уровне ставки, чтобы поддержать предпринимателей, потому что сектор МСП является одним из главных участников структурной перестройки экономики", – прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба. По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, банк сейчас сфокусирован на перезапуске линейки экспресс-кредитования. "В ближайшее время наш банк планирует перейти на ускоренный процесс одобрения экспресс-кредитов. Помимо этого, будет уменьшено количество документов, необходимых для получения займа", – уточнил он. МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый вице премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231027/kmsp-1905679815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов, иван подберезняк, александр исаевич