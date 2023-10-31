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Эксперт сравнил Зеленского с Гитлером в последние месяцы его жизни
Эксперт сравнил Зеленского с Гитлером в последние месяцы его жизни - РИА Новости, 31.10.2023
Эксперт сравнил Зеленского с Гитлером в последние месяцы его жизни
Владимир Зеленский в некоторых аспектах повторяет путь Адольфа Гитлера, в частности, уповая на "чудо-оружие" и продолжая обещать иллюзорную победу, заявил РИА... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:34
2023-10-31T12:34
2023-10-31T12:34
специальная военная операция на украине
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адольф гитлер
владимир зеленский
алексей леонков
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский в некоторых аспектах повторяет путь Адольфа Гитлера, в частности, уповая на "чудо-оружие" и продолжая обещать иллюзорную победу, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее американский журнал Time опубликовал посвященный Украине материал, в котором, в частности, отмечается, что ВСУ не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное вооружение. По оценке издания, ряды украинских войск настолько опустели, что средний возраст призывников вырос до 43 лет. Комментируя публикацию, Леонков отметил, что на Западе уже начали понимать, что Украина точно не выиграет, сколько ей ни давай оружия. "И тут стоит вспомнить последние месяцы жизни Адольфа Гитлера. Зеленский сам того не ведая повторяет путь германского диктатора. Аналогия не один в один, но кое-что прослеживается: запрет выпуска за границу детей старше 14 лет, попытка призвать в армию женщин, надежда на какие-то западные "чудо-вооружения", иллюзорные обещания победы, которая якобы случится вот-вот", - полагает специалист. Он добавил, что "все это происходит на фоне экономического кризиса, а также состояния гражданской инфраструктуры Украины, которая по большей части, скорее всего, не переживет зиму".
https://ria.ru/20231024/bayden-1904837845.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, Адольф Гитлер, Владимир Зеленский, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, Общество, Политика
Эксперт сравнил Зеленского с Гитлером в последние месяцы его жизни
Леонков: Зеленский в военном плане идет по пути Гитлера в его последние месяцы