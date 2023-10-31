Эксперт: кураторы беспорядков в аэропорту Махачкалы не достигли своих целей
Ковалев: инспирированные извне беспорядки в Дагестане не достигли своих целей
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Информационная работа украинских спецслужб, спровоцировавшая события в Дагестане, не достигла намеченных целей вопреки ожиданиям внешних организаторов, которые рассчитывали на серьезные последствия с большим количеством пострадавших, рассказал РИА Новости первый заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе, с Украины руками агентуры западных спецслужб.
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"Цель - вызвать массовые протесты, дезориентировать граждан, подтолкнуть их на противоправные действия, получить жесткий ответ со стороны силовых ведомств, расшатать внутреннюю ситуацию в стране... Намеченные цели не были достигнуты, наверняка рассчитывали на какие-то серьезные последствия с большим количеством пострадавших", - сказал Ковалев.
По словам эксперта, неудача внешнего вмешательства могла случится по нескольким причинам: грамотно сработали силовики, толпа была неорганизованной и немотивированной на серьезные противоправные действия.
"То, что украинские спецслужбы ведут достаточно активную работу на российском пространстве, - это очевидно. Многие из нас сами с этим сталкивались, те же самые телефонные мошенники. Давно уже не секрет, где находятся "колл-центры", из которых звонят: на территории Украины, в Днепре (Днепропетровске - ред), в частности", - подчеркнул Ковалев.
В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.