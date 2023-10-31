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Московский производитель экопарковок в два раза увеличил объем производства - РИА Новости, 31.10.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:13 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ekoparkovoki-1906447246.html
Московский производитель экопарковок в два раза увеличил объем производства
Московский производитель экопарковок в два раза увеличил объем производства - РИА Новости, 31.10.2023
Московский производитель экопарковок в два раза увеличил объем производства
За январь – сентябрь текущего года столичный производитель полимерпесчаной газонной решетки, которая позволяет сохранять естественный дренаж почвы при... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:13
2023-10-31T15:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906447024_0:108:1600:1008_1920x0_80_0_0_4387f2b2f6be9a63a225308bb98ca76a.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. За январь – сентябрь текущего года столичный производитель полимерпесчаной газонной решетки, которая позволяет сохранять естественный дренаж почвы при обустройстве парковочных пространств, пожарных проездов и пешеходных дорожек, произвел на 105% больше изделий, чем за такой же период прошлого года, заявил министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский."Последние тенденции развития городской инфраструктуры предполагают соблюдение баланса между созданием новых объектов, благоустройством и сохранением экологии. Столичные промышленники активно учувствуют в ESG-повестке и разрабатывают продукцию, которая соответствует запросам общества. Так, с января по октябрь 2023 года столичное предприятие выпустило 23 тыс. кв. м газонной решетки, что в 2 раза превышает показатели предыдущего года", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Рост спроса на экоблагоустройство, озеленение территорий и выход предприятия на иностранные рынки позволили нарастить производство продукции. Компания уже сотрудничает с Белоруссией, Киргизией и Казахстаном, уточняется в сообщении.В свою очередь, гендиректор "Экопарковка.ру" Роман Карпов отметил, что предприятие использует безопасные материалы в производстве, там нет химикатов и прочих вредных веществ.Кроме того, данная компания выпускает простые полимерпесчаные изделия: люки, лотки, черепицу, тротуарную плитку и прочее.В пресс-службе напомнили, что комфортные условия, созданные в столице для бизнеса, помогают развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промышленных площадок в городе открывает инвесторам доступ к обширным рынкам сбыта, сформированной инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. На сегодняшний день компании могут воспользоваться свыше 20 мерами, среди них - субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт". На ней предпринимателям предоставляют поддержку. К примеру, там можно на бесплатной основе получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и прочее.Как отмечается в материале, Москва – город с развитым производством. Здесь работает свыше 4 тыс. промплощадок, где трудоустроены более 720 тыс. человек. Каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. На них производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.
https://ria.ru/20231031/kosmetika-1906364618.html
https://ria.ru/20231030/odezhda-1906080679.html
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353
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Московский производитель экопарковок в два раза увеличил объем производства

© Фото : пресс-служба ДИППМосковский производитель экопарковок в два раза увеличил объем производства
Московский производитель экопарковок в два раза увеличил объем производства - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Московский производитель экопарковок в два раза увеличил объем производства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. За январь – сентябрь текущего года столичный производитель полимерпесчаной газонной решетки, которая позволяет сохранять естественный дренаж почвы при обустройстве парковочных пространств, пожарных проездов и пешеходных дорожек, произвел на 105% больше изделий, чем за такой же период прошлого года, заявил министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.
"Последние тенденции развития городской инфраструктуры предполагают соблюдение баланса между созданием новых объектов, благоустройством и сохранением экологии. Столичные промышленники активно учувствуют в ESG-повестке и разрабатывают продукцию, которая соответствует запросам общества. Так, с января по октябрь 2023 года столичное предприятие выпустило 23 тыс. кв. м газонной решетки, что в 2 раза превышает показатели предыдущего года", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
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Рост спроса на экоблагоустройство, озеленение территорий и выход предприятия на иностранные рынки позволили нарастить производство продукции. Компания уже сотрудничает с Белоруссией, Киргизией и Казахстаном, уточняется в сообщении.
В свою очередь, гендиректор "Экопарковка.ру" Роман Карпов отметил, что предприятие использует безопасные материалы в производстве, там нет химикатов и прочих вредных веществ.
Кроме того, данная компания выпускает простые полимерпесчаные изделия: люки, лотки, черепицу, тротуарную плитку и прочее.
В пресс-службе напомнили, что комфортные условия, созданные в столице для бизнеса, помогают развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промышленных площадок в городе открывает инвесторам доступ к обширным рынкам сбыта, сформированной инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. На сегодняшний день компании могут воспользоваться свыше 20 мерами, среди них - субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.
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В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт". На ней предпринимателям предоставляют поддержку. К примеру, там можно на бесплатной основе получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и прочее.
Как отмечается в материале, Москва – город с развитым производством. Здесь работает свыше 4 тыс. промплощадок, где трудоустроены более 720 тыс. человек. Каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. На них производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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