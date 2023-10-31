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В Башкирии дети пострадали в ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 31.10.2023
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07:50 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/dtp-1906333954.html
В Башкирии дети пострадали в ДТП со школьным автобусом
В Башкирии дети пострадали в ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 31.10.2023
В Башкирии дети пострадали в ДТП со школьным автобусом
При столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем в Башкирии пострадали трое детей и четверо взрослых, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T07:50
2023-10-31T07:50
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УФА, 31 окт - РИА Новости. При столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем в Башкирии пострадали трое детей и четверо взрослых, сообщили в ГУМЧС по региону. Школьный автобус и легковой автомобиль Лада Ларгус столкнулись утром в Нефтекамске. В результате ДТП погибших нет. В салоне автобуса находились 10 детей 13-14 лет и один сопровождающий. Предварительно, они ехали на конкурс из деревни Кареево Краснокамского района в Уфу. На место выехал резервный автобус, говорится в сообщении. "Трех девочек увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте. Разлива топлива нет, деблокирование не требуется. Также четыре взрослых из Лады Ларгус обратились в больницу", - пояснили в ГУМЧС по Башкирии. В ГИБДД по региону сообщают, что легковой автомобиль был на летней резине, он выехал на встречную полосу.
https://ria.ru/20231031/delo-1906321339.html
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происшествия, нефтекамск, краснокамский район, уфа, гибдд мвд рф, россия, авто
Происшествия, Нефтекамск, Краснокамский район, Уфа, ГИБДД МВД РФ, Россия, Авто
В Башкирии дети пострадали в ДТП со школьным автобусом

В Башкирии трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП со школьным автобусом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 31 окт - РИА Новости. При столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем в Башкирии пострадали трое детей и четверо взрослых, сообщили в ГУМЧС по региону.
Школьный автобус и легковой автомобиль Лада Ларгус столкнулись утром в Нефтекамске. В результате ДТП погибших нет. В салоне автобуса находились 10 детей 13-14 лет и один сопровождающий. Предварительно, они ехали на конкурс из деревни Кареево Краснокамского района в Уфу. На место выехал резервный автобус, говорится в сообщении.
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"Трех девочек увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте. Разлива топлива нет, деблокирование не требуется. Также четыре взрослых из Лады Ларгус обратились в больницу", - пояснили в ГУМЧС по Башкирии.
В ГИБДД по региону сообщают, что легковой автомобиль был на летней резине, он выехал на встречную полосу.
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ПроисшествияНефтекамскКраснокамский районУфаГИБДД МВД РФРоссияАвто
 
 
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