https://ria.ru/20231031/draka-1906560684.html
В Самаре следователи проверят информацию о драке местных и мигрантов
В Самаре следователи проверят информацию о драке местных и мигрантов - РИА Новости, 31.10.2023
В Самаре следователи проверят информацию о драке местных и мигрантов
Следователи начали проверку по факту публикации в соцсетях о драке в самарском кафе, которая произошла, предположительно, между мигрантами и местными жителями,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:29
2023-10-31T23:29
2023-10-31T23:29
происшествия
самара
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самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 31 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту публикации в соцсетях о драке в самарском кафе, которая произошла, предположительно, между мигрантами и местными жителями, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем Telegram-канале. Видеоролик с конфликтом между молодыми людьми появился в соцсетях во вторник. На видео запечатлено, как компания мужчин из ближнего зарубежья напала на двух жителей Самары. По данным соцсетей, конфликт произошел в кафе "Монплезир", в результате у одного самарца диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, у второго - перелом ребер, обширные гематомы головы. "По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231030/taksist-1906306032.html
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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре следователи проверят информацию о драке местных и мигрантов
СК: в Самаре следователи проверят информацию о драке местных и мигрантов в кафе