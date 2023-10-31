https://ria.ru/20231031/diversii-1906330418.html

В Британии испугались, что Украина начала "заходить слишком далеко"

В Британии испугались, что Украина начала "заходить слишком далеко" - РИА Новости, 31.10.2023

В Британии испугались, что Украина начала "заходить слишком далеко"

Страны Запада опасаются, что Украина зайдет слишком далеко в своих тайных операциях, а Россия может нанести удар возмездия, заявил профессор Университетского... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T06:27

2023-10-31T06:27

2023-10-31T06:27

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Страны Запада опасаются, что Украина зайдет слишком далеко в своих тайных операциях, а Россия может нанести удар возмездия, заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для британского журнала Spectator."Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию (против стран Запада. — Прим. ред.)", — написал эксперт.Аналитик также отметил, что украинские диверсии не только не вредят моральному духу россиян, но и мотивируют их защищать страну.Кроме того, по мнению Галеотти, недостаточный контроль над планами украинских спецслужб может обернуться негативными последствиями для США.Ранее газета Washington Post писала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. В частности, ЦРУ предоставило Киеву передовые системы слежения, американские инструкторы обучали личный состав украинских спецслужб как в США, так и на Украине, Штаты делились разведданными в невиданных до воссоединения Крыма с Россией масштабах.

https://ria.ru/20231024/dugina-1904891321.html

https://ria.ru/20231031/tsarev-1906317145.html

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в мире, украина, россия, spectator, сша