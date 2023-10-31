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США заявили о готовности к диалогу по контролю над вооружениями
США заявили о готовности к диалогу по контролю над вооружениями - РИА Новости, 31.10.2023
США заявили о готовности к диалогу по контролю над вооружениями
США готовы вступить в диалог с Россией по разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года и управлению ядерными рисками, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:36
2023-10-31T20:36
2023-10-31T20:47
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США готовы вступить в диалог с Россией по разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года и управлению ядерными рисками, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента."Как публично заявил советник (президента США - ред.) по национальной безопасности Джейк Салливан, США готовы к взаимодействию с Россией по вопросам управления ядерными рисками и разработки системы контроля над вооружениями на период после 2026 года. Мы готовы вступить в эти дискуссии", - сообщил агентству американский дипломат.Как заявил на минувшей неделе замглавы российского МИД Сергей Рябков, РФ получила от США предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, которые в настоящее время "изучаются".
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сша, россия, государственный департамент сша, в мире, джейк салливан, сергей рябков
США, Россия, Государственный департамент США, В мире, Джейк Салливан, Сергей Рябков
США заявили о готовности к диалогу по контролю над вооружениями
Госдеп: США готовы вести диалог с РФ по контролю над оружием после 2026 года