https://ria.ru/20231031/dialog-1906536782.html

США заявили о готовности к диалогу по контролю над вооружениями

США заявили о готовности к диалогу по контролю над вооружениями - РИА Новости, 31.10.2023

США заявили о готовности к диалогу по контролю над вооружениями

США готовы вступить в диалог с Россией по разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года и управлению ядерными рисками, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:36

2023-10-31T20:36

2023-10-31T20:47

сша

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государственный департамент сша

в мире

джейк салливан

сергей рябков

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. США готовы вступить в диалог с Россией по разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года и управлению ядерными рисками, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента."Как публично заявил советник (президента США - ред.) по национальной безопасности Джейк Салливан, США готовы к взаимодействию с Россией по вопросам управления ядерными рисками и разработки системы контроля над вооружениями на период после 2026 года. Мы готовы вступить в эти дискуссии", - сообщил агентству американский дипломат.Как заявил на минувшей неделе замглавы российского МИД Сергей Рябков, РФ получила от США предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, которые в настоящее время "изучаются".

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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сша, россия, государственный департамент сша, в мире, джейк салливан, сергей рябков