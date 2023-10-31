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Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии взаимодействие в БРИКС

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии взаимодействие в БРИКС - РИА Новости, 31.10.2023

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии взаимодействие в БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили взаимодействие Москвы и Эр-Рияда в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:57

2023-10-31T14:57

2023-10-31T14:57

в мире

саудовская аравия

россия

сергей лавров

брикс

йоханнесбург

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили взаимодействие Москвы и Эр-Рияда в формате БРИКС и ближневосточное урегулирование, сообщили в МИД РФ. "Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в формате БРИКС в контексте решения лидеров объединения на XV саммите в Йоханнесбурге 22-24 августа о приглашении новых участников в БРИКС с 1 января 2024 года. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу ближневосточного урегулирования", - говорится в сообщении о телефонном разговоре дипломатов во вторник. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.

саудовская аравия

россия

йоханнесбург

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в мире, саудовская аравия, россия, сергей лавров, брикс, йоханнесбург