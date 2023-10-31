https://ria.ru/20231031/bmp-3-1906464152.html

"Ростех" поставил Минобороны новую партию БМП-3

"Ростех" поставил Минобороны новую партию БМП-3 - РИА Новости, 31.10.2023

"Ростех" поставил Минобороны новую партию БМП-3

"Курганмашзавод" в конце октября отправил Минобороны РФ новую партию БМП-3 в рамках выполнения государственного оборонного заказа, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:19

2023-10-31T16:19

2023-10-31T16:19

ростех

безопасность

россия

бмп-3

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. "Курганмашзавод" в конце октября отправил Минобороны РФ новую партию БМП-3 в рамках выполнения государственного оборонного заказа, сообщили журналистам в холдинге "Высокоточные комплексы". "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в конце октября отправил Минобороны РФ новую партию БМП-3 в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Предприятие ежемесячно отгружает требуемое количество боевых машин пехоты, поступательно наращивая объемы производства", - сказали в холдинге. Там отметили, что новые БМП-3 приспособлены к эксплуатации в условиях низких температур, что немаловажно с учетом приближающейся зимы. Машины легко заводятся в любую погоду, в том числе при температуре до минус 40 градусов. В боевой машине используется дневно-ночной прибор наведения с независимой стабилизацией со встроенным дальномером и тепловизионной камерой, что позволяет повысить дальность распознавания цели в ночных условиях. Как отметил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков, машина зарекомендовала себя отлично, а предприятие успешно выполняет гособоронзаказ. Каждая машина оснащена комплектом дополнительной защиты, состоящим из бронеэкранов и противокумулятивных решеток.

https://ria.ru/20231027/avionika-1905545336.html

https://ria.ru/20231013/sistemy-1902424673.html

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ростех, безопасность, россия, бмп-3, министерство обороны рф (минобороны рф)