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Депутат Госдумы осудил Блинкена, нарядившего сына в костюм Зеленского - РИА Новости, 31.10.2023
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15:14 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/blinken-1906449020.html
Депутат Госдумы осудил Блинкена, нарядившего сына в костюм Зеленского
Депутат Госдумы осудил Блинкена, нарядившего сына в костюм Зеленского - РИА Новости, 31.10.2023
Депутат Госдумы осудил Блинкена, нарядившего сына в костюм Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что госсекретарь США Энтони Блинкен не беспокоится о психике сына, который на Хэллоуин нарядился в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:14
2023-10-31T15:14
энтони блинкен
в мире
михаил шеремет
владимир зеленский
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что госсекретарь США Энтони Блинкен не беспокоится о психике сына, который на Хэллоуин нарядился в костюм кровавого диктатора Владимира Зеленского. Дочь госсекретаря США Энтони Блинкена оделась на Хэллоуин в цвета украинского флага, а сын — в форму цвета хаки, напоминающую ту, которую постоянно носит Зеленский, следует из видео, опубликованного Sky News. На кадрах видно, как маленькие дети подходят к главе Белого дома, раздающему в честь праздника сладости. "Блинкен устроил клоунаду, показав себя отцом, который не беспокоится о психике своего собственного ребенка, раз решил одеть его в образ кровавого диктатора. Хотя с другой стороны, Зеленский стал похлеще всякого монстра для американского народа, взяв на вооружение главный лозунг Хэллоуина: "кошелек или жизнь", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его словам, если за кошелек отвечает администрация Байдена, которая направляет средства американских налогоплательщиков на "войну и убийства мирного населения по всему миру", то жизнями расплачивается украинский народ, который Зеленский бросил в "топку войны".
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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Сын Блинкена в костюме Зеленского и дочь в цветах флага Украины
Сын Блинкена в костюме Зеленского и дочь в цветах флага Украины
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энтони блинкен, в мире, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф
Энтони Блинкен, В мире, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ
Депутат Госдумы осудил Блинкена, нарядившего сына в костюм Зеленского

Шеремет: Блинкен не беспокоится о психике сына, наряжая его в костюм Зеленского

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что госсекретарь США Энтони Блинкен не беспокоится о психике сына, который на Хэллоуин нарядился в костюм кровавого диктатора Владимира Зеленского.
Дочь госсекретаря США Энтони Блинкена оделась на Хэллоуин в цвета украинского флага, а сын — в форму цвета хаки, напоминающую ту, которую постоянно носит Зеленский, следует из видео, опубликованного Sky News. На кадрах видно, как маленькие дети подходят к главе Белого дома, раздающему в честь праздника сладости.
«
"Блинкен устроил клоунаду, показав себя отцом, который не беспокоится о психике своего собственного ребенка, раз решил одеть его в образ кровавого диктатора. Хотя с другой стороны, Зеленский стал похлеще всякого монстра для американского народа, взяв на вооружение главный лозунг Хэллоуина: "кошелек или жизнь", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его словам, если за кошелек отвечает администрация Байдена, которая направляет средства американских налогоплательщиков на "войну и убийства мирного населения по всему миру", то жизнями расплачивается украинский народ, который Зеленский бросил в "топку войны".
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Вчера, 08:00
 
Энтони БлинкенВ миреМихаил ШереметВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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