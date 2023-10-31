https://ria.ru/20231031/blinken-1906449020.html

Депутат Госдумы осудил Блинкена, нарядившего сына в костюм Зеленского

Депутат Госдумы осудил Блинкена, нарядившего сына в костюм Зеленского - РИА Новости, 31.10.2023

Депутат Госдумы осудил Блинкена, нарядившего сына в костюм Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что госсекретарь США Энтони Блинкен не беспокоится о психике сына, который на Хэллоуин нарядился в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:14

2023-10-31T15:14

2023-10-31T15:14

энтони блинкен

в мире

михаил шеремет

владимир зеленский

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что госсекретарь США Энтони Блинкен не беспокоится о психике сына, который на Хэллоуин нарядился в костюм кровавого диктатора Владимира Зеленского. Дочь госсекретаря США Энтони Блинкена оделась на Хэллоуин в цвета украинского флага, а сын — в форму цвета хаки, напоминающую ту, которую постоянно носит Зеленский, следует из видео, опубликованного Sky News. На кадрах видно, как маленькие дети подходят к главе Белого дома, раздающему в честь праздника сладости. "Блинкен устроил клоунаду, показав себя отцом, который не беспокоится о психике своего собственного ребенка, раз решил одеть его в образ кровавого диктатора. Хотя с другой стороны, Зеленский стал похлеще всякого монстра для американского народа, взяв на вооружение главный лозунг Хэллоуина: "кошелек или жизнь", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его словам, если за кошелек отвечает администрация Байдена, которая направляет средства американских налогоплательщиков на "войну и убийства мирного населения по всему миру", то жизнями расплачивается украинский народ, который Зеленский бросил в "топку войны".

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сын Блинкена в костюме Зеленского и дочь в цветах флага Украины Сын Блинкена в костюме Зеленского и дочь в цветах флага Украины 2023-10-31T15:14 true PT0M19S

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энтони блинкен, в мире, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф