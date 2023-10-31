https://ria.ru/20231031/bioprogramma-1906367875.html

США готовят наступательную биологическую программу, заявили в Минобороны

США готовят наступательную биологическую программу, заявили в Минобороны - РИА Новости, 31.10.2023

США готовят наступательную биологическую программу, заявили в Минобороны

США пытаются воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы, сообщил начальник войск... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:12

2023-10-31T11:12

2023-10-31T11:18

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США пытаются воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Подобные формулировки в совокупности с использованием высокопроизводительной технологической базы и привлечением специалистов с опытом исследований двойного назначения могут свидетельствовать о попытках США воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы", - сказал Кириллов на брифинге. Он пояснил, что американская администрация стремится расширить масштабы программы создания биологического оружия. Кириллов напомнил, что 23 марта 2023 года была утверждена новая стратегия США в области биопроизводства, разработанная министерством обороны. Он привел цитату из этого документа, согласно которой, цель программы - "обеспечить технологический суверенитет в области биопроизводства и обогнать стратегических соперников". Начальник войск РХБЗ также рассказал о запущенной в октябре 2023 года программе обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства (программа "БиоФаб"). В качестве кандидатов в приоритетном порядке будут рассматриваться бывшие сотрудники военных ведомств, имеющие опыт военно-биологической деятельности, отметил Кириллов. "Проект курирует заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам, а технологическую базу для обучения предоставят девять крупных производственных предприятий, которые специализируются на геномных исследованиях, биоинформатике, проведении работ с культурами клеток и тканей", - уточнил генерал-лейтенант. Эта программа, согласно приведенной Кирилловым цитате, включает производственную практику, которая "дает участникам возможность принять участие в реальных опытах по изготовлению биоматериалов". Он также подчеркнул, что в официальном пресс-релизе от 11 октября было сказано, что "деятельность Министерства обороны будет направлена на возрождение отечественного производственного потенциала США…, который повышает стратегическую конкурентоспособность Америки и позволяет создавать вооруженные силы будущего".

https://ria.ru/20231031/minoborony-1906369027.html

https://ria.ru/20231031/pentagon-1906368602.html

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2023-10-31T11:12 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, вооруженные силы рф, войска рхбз, игорь кириллов, в мире