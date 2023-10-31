https://ria.ru/20231031/biooruzhie-1906540464.html

Спецоперация, 31 октября: во Львове отработали биопровокацию против России

Спецоперация, 31 октября: во Львове отработали биопровокацию против России - РИА Новости, 31.10.2023

Спецоперация, 31 октября: во Львове отработали биопровокацию против России

О биологической провокации против России, ходе спецоперации, киевском терроре и изменениях в отношении к Украине на Западе — в материале РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:54

2023-10-31T20:54

2023-10-31T21:29

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. О биологической провокации против России, ходе спецоперации, киевском терроре и изменениях в отношении к Украине на Западе — в материале РИА Новости.Биопровокация против РоссииСБУ и национальная полиция Украины могут нацеливаться на проведение провокаций с биологическим оружием против России, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Военный рассказал, что подобный сценарий отработали на тренинге в августе-сентябре во Львове. По его замыслу, в Николаевской области фиксируется появление случаев инфекционного заболевания вирусом гриппа птиц, а дальше в произошедшем обвиняют Москву. По данным российского военного ведомства, модератором мероприятия была Филиппа Ленцос, член руководящего совета по биобезопасности Великобритании. Участвовали в нем в том числе сотрудники СБУ и украинские чиновники.Если провокации с биологическим оружием Киевом пока рассматриваются, то к применению химического оружия украинская сторона, согласно данным российских военных, уже прибегает на поле боя. Боец с позывным "Аид" отряда "Охотник", входящего в спецназ "Ахмат", утверждает, что на Кременском участке фронта ВСУ применяют газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы.Киевский террор ФСБ сообщила, что Киев также организует теракты в отношении мирных жителей и покушения на отдельных личностей.В спецслужбе рассказали, что получили неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Координировал преступление житель Ялты. Он по заданию СБУ организовал слежку за бывшим нардепом и оборудовал тайник со средствами поражения.Его задержали, он уже дал признательные показания, а также сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами в январе 2023 года. В феврале он устроился на работу в санаторий Кирова, где жил Царев, чтобы собирать данные о передвижениях общественного деятеля. Розыск исполнителя покушения продолжается.Во вторник ВСУ обстреляли село Алейниково в Брянской области, повреждения получили три административных здания и два жилых дома, а также нарушено энергоснабжение. Из жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. Киев продолжает попытки террористических атак и с применением дронов. По данным Минобороны, за вторник российские средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью, еще один — над Брянской.Ход спецоперации Минобороны сообщило о поражении места производства БПЛА и безэкипажных катеров в районе населенного пункта Малодолинское в Одесской области. Кроме того, за прошедшие сутки российские военные сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, перехватили восемь ракет Storm Shadow и две "Нептун".Вооруженные силы отразили пять атак ВСУ в районе Синьковки на Купянском направлении. Противник потерял до 60 человек, четыре танка, среди которых два Leopard. На Краснолиманском направлении бойцы отбили три украинских атаки, ВСУ потеряли до 250 человек и танк.Также российские военные отразили украинскую атаку в районе Работино на Запорожском направлении. На Херсонском направлении ВС России поразили скопления сил противника в районе острова Алексеевский и Берислава. Совокупно на этих двух направлениях Украина потеряла свыше 265 человек.На Донецком и Южнодонецком направлениях совокупные украинские потери составили до 330 человек и различная военная техника, среди которой — две БМП Bradley американского производства.Шпионы и предатели ФСБ сообщила, что в Кузбассе за госизмену задержали участника украинских "кибервойск", который совершал атаки на критическую инфраструктуру России. Результатом его атак стало "нарушение работоспособности объектов критической инфраструктуры".Дело о госизмене завели на уроженца Тверской области, который воевал в рядах ВСУ и попал в плен в ЛНР, сообщило региональное управление ФСБ.Также спецслужбы установили, что за попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании стоят члены ОПГ "Химпром", занимающаяся торговлей наркотиков на Украине и в России. Как рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах, глава наркокартеля Егор Буркин в 2016 году, когда им заинтересовались российские спецслужбы, уехал на Украину и получил гражданство страны.В ОПГ входят около тысячи человек, на нее работают сотрудники офиса генпрокурора Украины, СБУ, ГУР, госбюро расследований, нацполиции, киберполиции и других силовых структур, также вовлечены и судьи для "правильного" рассмотрения дел против членов группировки.Кроме того, на "Химпром" работают журналисты и блогеры для дискредитации конкурентов, создание позитивного имиджа и повышение авторитета руководства ОПГ. Поддержку и прикрытие группировка получает от депутатов Верховной рады, среди которых — нардеп Рады 9-го созыва Игорь Копытин, связанный непосредственно с главарем наркокартеля Буркиным. Отношение к Киеву меняется Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что "времена меняются", и украинским лидерам уже не рукоплещут. В качестве примера он привел обращение Владимира Зеленского к участникам заседания Европейского совета, которое там встретили без интереса.По словам Фицо, у ЕС нет собственной внешней политики, поэтому союз "беспомощно" продолжает прежнюю стратегию: "тут у вас миллиарды евро, тут у вас оружие, убивайтесь дальше, оставьте уже только в покое".

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https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

https://ria.ru/20231031/konstantinovka-1906459328.html

https://ria.ru/20231027/fsb-1905576845.html

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

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