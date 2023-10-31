https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906523502.html

После беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали семь человек

После беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали семь человек - РИА Новости, 31.10.2023

После беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали семь человек

Число арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до семи, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:25

2023-10-31T19:25

2023-10-31T21:17

беспорядки в аэропорту махачкалы

махачкала

происшествия

россия

тель-авив

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

израиль

владимир путин

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МАХАЧКАЛА, 31 окт — РИА Новости. Число арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до семи, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева."Еще два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство") рассмотрел Карабудахкентский районный суд Дагестана. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. Они проживают в Махачкале", — сказала она.Ранее во вторник Советский районный суд Махачкалы признал пятерых участников беспорядков виновными в мелком хулиганстве и арестовал их на срок от шести до десяти дней.В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 83 из них задержали.По данным Минздрава Дагестана, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские.Президент Владимир Путин заявил, что произошедшие беспорядки были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины под руководством западных спецслужб.

https://ria.ru/20231031/gd-1906491338.html

https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906372650.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

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беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, происшествия, россия, тель-авив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), израиль, владимир путин