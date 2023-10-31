Рейтинг@Mail.ru
После беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали семь человек - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 31.10.2023 (обновлено: 21:17 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906523502.html
После беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали семь человек
После беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали семь человек - РИА Новости, 31.10.2023
После беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали семь человек
Число арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до семи, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:25
2023-10-31T21:17
беспорядки в аэропорту махачкалы
махачкала
происшествия
россия
тель-авив
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
израиль
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906085732_11:0:1408:786_1920x0_80_0_0_51d25b50a4b18b55c29f5dd5473ca63b.png
МАХАЧКАЛА, 31 окт — РИА Новости. Число арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до семи, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева."Еще два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство") рассмотрел Карабудахкентский районный суд Дагестана. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. Они проживают в Махачкале", — сказала она.Ранее во вторник Советский районный суд Махачкалы признал пятерых участников беспорядков виновными в мелком хулиганстве и арестовал их на срок от шести до десяти дней.В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 83 из них задержали.По данным Минздрава Дагестана, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские.Президент Владимир Путин заявил, что произошедшие беспорядки были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины под руководством западных спецслужб.
https://ria.ru/20231031/gd-1906491338.html
https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906372650.html
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
махачкала
россия
тель-авив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906085732_185:0:1233:786_1920x0_80_0_0_0ccaa98e22307e7758fad48d100bd2d2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, происшествия, россия, тель-авив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), израиль, владимир путин
Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Махачкала, Происшествия, Россия, Тель-Авив, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Израиль, Владимир Путин
После беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали семь человек

В Дагестане арестовали семь человек после беспорядков в аэропорту в Махачкале

Ситуация в аэропорту Махачкалы
Ситуация в аэропорту Махачкалы
Ситуация в аэропорту Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 окт — РИА Новости. Число арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до семи, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.
"Еще два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство") рассмотрел Карабудахкентский районный суд Дагестана. Назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток. Они проживают в Махачкале", — сказала она.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Депутат Госдумы назвал сумму ущерба аэропорту Махачкалы из-за беспорядков
Вчера, 17:53
Ранее во вторник Советский районный суд Махачкалы признал пятерых участников беспорядков виновными в мелком хулиганстве и арестовал их на срок от шести до десяти дней.
В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Меликов: молодежь обманом вовлекли в беспорядки в аэропорту Махачкалы
Вчера, 11:27
Авиагавань временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 83 из них задержали.
По данным Минздрава Дагестана, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские.
Президент Владимир Путин заявил, что произошедшие беспорядки были инспирированы в том числе через социальные сети с территории Украины под руководством западных спецслужб.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Будущее Палестины решается на Украине
30 октября, 23:10
 
Беспорядки в аэропорту МахачкалыМахачкалаПроисшествияРоссияТель-АвивФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ИзраильВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала