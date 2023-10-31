https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906478104.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при беспорядках в Дагестане

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при беспорядках в Дагестане - РИА Новости, 31.10.2023

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при беспорядках в Дагестане

Четверо пострадавших в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются в больницах Дагестана, в том числе трое полицейских, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:05

2023-10-31T17:05

2023-10-31T17:18

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Четверо пострадавших в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются в больницах Дагестана, в том числе трое полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны."В больницах Дагестана на лечении остаются четверо пострадавших в инциденте в аэропорту Махачкалы, трое из них полицейские", – сказала собеседница агентства.Ранее в министерстве сообщали, что в результате беспорядков пострадали более 20 человек, большинству из них помощь оказана амбулаторно.

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы