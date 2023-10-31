https://ria.ru/20231031/bespilotnik-1906522156.html

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 31.10.2023

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:22

2023-10-31T19:22

2023-10-31T19:26

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России."31 октября около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - заявил Минобороны.

россия

белгородская область

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россия, белгородская область