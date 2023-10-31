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Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 31.10.2023
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:22
2023-10-31T19:22
2023-10-31T19:26
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны России."31 октября около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - заявил Минобороны.
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россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО дрона над Белгородской областью