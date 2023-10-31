https://ria.ru/20231031/bespilotnik-1906386280.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 31.10.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Система ПВО пресекла очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России при помощи беспилотника самолетного типа, заявили... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:15
2023-10-31T12:15
2023-10-31T12:54
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Система ПВО пресекла очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России при помощи беспилотника самолетного типа, заявили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — рассказали в ведомстве.По информации Минобороны, это произошло около 11:30 мск.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные районы Белгородской области, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В регионе действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной в Белгородской области составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью