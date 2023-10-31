https://ria.ru/20231031/bespilotnik-1906386280.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 31.10.2023

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Система ПВО пресекла очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России при помощи беспилотника самолетного типа, заявили... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:15

2023-10-31T12:15

2023-10-31T12:54

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Система ПВО пресекла очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России при помощи беспилотника самолетного типа, заявили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — рассказали в ведомстве.По информации Минобороны, это произошло около 11:30 мск.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные районы Белгородской области, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В регионе действует желтый, повышенный уровень террористической опасности. Протяженность границы с Украиной в Белгородской области составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)