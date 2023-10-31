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Израиль перехватил беспилотник в районе Красного моря, сообщили СМИ
Израиль перехватил беспилотник в районе Красного моря, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
Израиль перехватил беспилотник в районе Красного моря, сообщили СМИ
После активации тревоги в районе южного израильского города Эйлат вражеский БПЛА был перехвачен за пределами Израиля в районе Красного моря, сообщает... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:22
2023-10-31T10:22
2023-10-31T10:35
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. После активации тревоги в районе южного израильского города Эйлат вражеский БПЛА был перехвачен за пределами Израиля в районе Красного моря, сообщает израильская радиостанция Kan.По данным радиостанции, БПЛА был запущен из Йемена и был перехвачен, не успев достичь территории Израиля.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила, что в районе Эйлата сработала воздушная тревога.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, красное море, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль перехватил беспилотник в районе Красного моря, сообщили СМИ
Kan: Израиль перехватил БПЛА за пределами страны в районе Красного моря