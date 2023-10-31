https://ria.ru/20231031/bespilotnik-1906353594.html

Израиль перехватил беспилотник в районе Красного моря, сообщили СМИ

Израиль перехватил беспилотник в районе Красного моря, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2023

Израиль перехватил беспилотник в районе Красного моря, сообщили СМИ

После активации тревоги в районе южного израильского города Эйлат вражеский БПЛА был перехвачен за пределами Израиля в районе Красного моря, сообщает... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:22

2023-10-31T10:22

2023-10-31T10:35

в мире

красное море

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81a497600e6930e462a3dd321feedeb9.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. После активации тревоги в районе южного израильского города Эйлат вражеский БПЛА был перехвачен за пределами Израиля в районе Красного моря, сообщает израильская радиостанция Kan.По данным радиостанции, БПЛА был запущен из Йемена и был перехвачен, не успев достичь территории Израиля.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила, что в районе Эйлата сработала воздушная тревога.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

красное море

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году