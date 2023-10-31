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Израиль перехватил беспилотник в районе Красного моря, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
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10:22 31.10.2023 (обновлено: 10:35 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/bespilotnik-1906353594.html
Израиль перехватил беспилотник в районе Красного моря, сообщили СМИ
Израиль перехватил беспилотник в районе Красного моря, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
Израиль перехватил беспилотник в районе Красного моря, сообщили СМИ
После активации тревоги в районе южного израильского города Эйлат вражеский БПЛА был перехвачен за пределами Израиля в районе Красного моря, сообщает... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:22
2023-10-31T10:35
в мире
красное море
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. После активации тревоги в районе южного израильского города Эйлат вражеский БПЛА был перехвачен за пределами Израиля в районе Красного моря, сообщает израильская радиостанция Kan.По данным радиостанции, БПЛА был запущен из Йемена и был перехвачен, не успев достичь территории Израиля.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила, что в районе Эйлата сработала воздушная тревога.
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красное море
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в мире, красное море, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль перехватил беспилотник в районе Красного моря, сообщили СМИ

Kan: Израиль перехватил БПЛА за пределами страны в районе Красного моря

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. После активации тревоги в районе южного израильского города Эйлат вражеский БПЛА был перехвачен за пределами Израиля в районе Красного моря, сообщает израильская радиостанция Kan.
По данным радиостанции, БПЛА был запущен из Йемена и был перехвачен, не успев достичь территории Израиля.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила, что в районе Эйлата сработала воздушная тревога.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреКрасное мореИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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