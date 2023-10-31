В Германии рассказали, как Бербок опозорилась перед важной встречей
Spiegel: высказывания Бербок чуть не сорвали встречу с эмиром Катара
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений, написал обозреватель Spiegel Кристоф Шульт.
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"Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нем в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF", — говорится в статье.
Как рассказал журналист, в преддверии встречи Бербок заявила на телевидении, что одной из главных тем ее переговоров с эмиром Катара станут "требования об отказе от спонсирования терроризма".
"Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе", — приводит автор статьи слова главы МИД ФРГ.
В материале отметили, что подобные заявления со стороны "зеленой дипломатки" могли стать причиной отмены встречи. В итоге эмир Катара все же встретился с министром иностранных дел Германии в Берлине.
Глава МИД ФРГ не раз оказывалась в центре скандала. В январе Бербок заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал Анналену Бербок держать эмоции при себе во время публичных выступлений.
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