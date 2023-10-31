Рейтинг@Mail.ru
В Германии рассказали, как Бербок опозорилась перед важной встречей - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 31.10.2023 (обновлено: 08:33 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/berbok-1906320355.html
В Германии рассказали, как Бербок опозорилась перед важной встречей
В Германии рассказали, как Бербок опозорилась перед важной встречей - РИА Новости, 31.10.2023
В Германии рассказали, как Бербок опозорилась перед важной встречей
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений, написал... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T02:25
2023-10-31T08:33
в мире
германия
катар
берлин (город)
анналена бербок
тамим бен хамад аль тани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884831505_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_3e44e5fd25a47e495765d96b73ad7b37.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений, написал обозреватель Spiegel Кристоф Шульт."Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нем в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF", — говорится в статье.Как рассказал журналист, в преддверии встречи Бербок заявила на телевидении, что одной из главных тем ее переговоров с эмиром Катара станут "требования об отказе от спонсирования терроризма"."Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе", — приводит автор статьи слова главы МИД ФРГ.В материале отметили, что подобные заявления со стороны "зеленой дипломатки" могли стать причиной отмены встречи. В итоге эмир Катара все же встретился с министром иностранных дел Германии в Берлине."Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю", — написал обозреватель.Глава МИД ФРГ не раз оказывалась в центре скандала. В январе Бербок заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал Анналену Бербок держать эмоции при себе во время публичных выступлений. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231013/berbok-1902437870.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231004/zakharova-1897340094.html
германия
катар
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884831505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85de88a42ada49ea108bfdbbe5107c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, катар, берлин (город), анналена бербок, тамим бен хамад аль тани
В мире, Германия, Катар, Берлин (город), Анналена Бербок, Тамим бен Хамад Аль Тани
В Германии рассказали, как Бербок опозорилась перед важной встречей

Spiegel: высказывания Бербок чуть не сорвали встречу с эмиром Катара

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений, написал обозреватель Spiegel Кристоф Шульт.
«
"Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нем в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF", — говорится в статье.
Как рассказал журналист, в преддверии встречи Бербок заявила на телевидении, что одной из главных тем ее переговоров с эмиром Катара станут "требования об отказе от спонсирования терроризма".
"Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе", — приводит автор статьи слова главы МИД ФРГ.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Отдельный случай. В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок
13 октября, 09:51
В материале отметили, что подобные заявления со стороны "зеленой дипломатки" могли стать причиной отмены встречи. В итоге эмир Катара все же встретился с министром иностранных дел Германии в Берлине.
"Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю", — написал обозреватель.
Глава МИД ФРГ не раз оказывалась в центре скандала. В январе Бербок заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал Анналену Бербок держать эмоции при себе во время публичных выступлений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Захарова: все заявления Бербок требуют доскональной проверки
4 октября, 08:16
 
В миреГерманияКатарБерлин (город)Анналена БербокТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала