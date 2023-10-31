https://ria.ru/20231031/berbok-1906320355.html

В Германии рассказали, как Бербок опозорилась перед важной встречей

В Германии рассказали, как Бербок опозорилась перед важной встречей - РИА Новости, 31.10.2023

В Германии рассказали, как Бербок опозорилась перед важной встречей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений, написал... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T02:25

2023-10-31T02:25

2023-10-31T08:33

в мире

германия

катар

берлин (город)

анналена бербок

тамим бен хамад аль тани

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений, написал обозреватель Spiegel Кристоф Шульт."Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нем в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF", — говорится в статье.Как рассказал журналист, в преддверии встречи Бербок заявила на телевидении, что одной из главных тем ее переговоров с эмиром Катара станут "требования об отказе от спонсирования терроризма"."Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе", — приводит автор статьи слова главы МИД ФРГ.В материале отметили, что подобные заявления со стороны "зеленой дипломатки" могли стать причиной отмены встречи. В итоге эмир Катара все же встретился с министром иностранных дел Германии в Берлине."Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю", — написал обозреватель.Глава МИД ФРГ не раз оказывалась в центре скандала. В январе Бербок заявила на заседании ПАСЕ, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала их больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих. За это ее жестко раскритиковали многие политики, а некоторые призвали уйти в отставку. Позже министр в интервью газете Tagesspiegel признала ошибку.Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал Анналену Бербок держать эмоции при себе во время публичных выступлений. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231013/berbok-1902437870.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231004/zakharova-1897340094.html

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Максим Горбачев

в мире, германия, катар, берлин (город), анналена бербок, тамим бен хамад аль тани