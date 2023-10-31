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Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа
Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа - РИА Новости, 31.10.2023
Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа
Национальный мусульманский демократический совет США поставил президенту Джо Байдену ультиматум, потребовав прекращения огня в секторе Газа, пишет Reuters. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:35
2023-10-31T18:35
2023-10-31T21:28
в мире
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энтони блинкен
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Национальный мусульманский демократический совет США поставил президенту Джо Байдену ультиматум, потребовав прекращения огня в секторе Газа, пишет Reuters."Национальный мусульманский демократический совет <…> призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль для обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени", — говорится в публикации.По данным агентства, совет будет добиваться мобилизации миллионов мусульманских избирателей, чтобы те отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в 2024 году, если он не предпримет немедленных шагов по обеспечению прекращения огня."Безоговорочная поддержка вашей администрации, включающая финансирование и вооружение, сыграла значительную роль в увековечивании насилия, приводящего к жертвам среди мирного населения и подорвала доверие избирателей", — указано в обращении совета.Во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США солидарны с Израилем в необходимости продолжать боевые действия, пока палестинское движение ХАМАС не перестанет представлять угрозу.Накануне израильский бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы. Сегодня пресс-служба вооруженных сил еврейского государства сообщила, что Армия обороны Израиля ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине анклава.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231031/gaza-1906478034.html
https://ria.ru/20231031/oon-1906192743.html
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в мире, израиль, сша, джо байден, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, оон
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Энтони Блинкен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, ООН
Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа
Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по прекращению огня в Газе
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Национальный мусульманский демократический совет США поставил президенту Джо Байдену ультиматум, потребовав прекращения огня в секторе Газа, пишет Reuters
.
"Национальный мусульманский демократический совет <…> призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль
для обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени", — говорится в публикации.
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По данным агентства, совет будет добиваться мобилизации миллионов мусульманских избирателей, чтобы те отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в 2024 году, если он не предпримет немедленных шагов по обеспечению прекращения огня.
«
"Безоговорочная поддержка вашей администрации, включающая финансирование и вооружение, сыграла значительную роль в увековечивании насилия, приводящего к жертвам среди мирного населения и подорвала доверие избирателей", — указано в обращении совета.
Во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен
заявил, что США солидарны с Израилем в необходимости продолжать боевые действия, пока палестинское движение ХАМАС не перестанет представлять угрозу.
Накануне израильский бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы. Сегодня пресс-служба вооруженных сил еврейского государства сообщила, что Армия обороны Израиля ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине анклава.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке
. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.