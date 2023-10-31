https://ria.ru/20231031/avtobiografiya-1906486586.html

Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером

Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером - РИА Новости, 31.10.2023

Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером

Автобиография актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", после его смерти стала бестселлером Amazon в США... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:45

2023-10-31T17:45

2023-10-31T17:45

культура

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Автобиография актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", после его смерти стала бестселлером Amazon в США и Великобритании. Как свидетельствуют данные онлайн-ритейлера, книга "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", опубликованная около года назад, стала самой продаваемой, обогнав по популярности вышедшую на днях автобиографию Бритни Спирс. Жизнеописание знаменитого актера также стало самым продаваемым в Испании. Во Франции издание на втором месте по популярности, в Нидерландах — на третьем, в Германии — на шестом. В это воскресенье стало известно, что Перри умер на 55-м году жизни.Источники в правоохранительных органах сообщили, что актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечалось, что на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть знаменитости признали ненасильственной.Мэттью Перри обрел популярность после роли Чендлера Бинга в "Друзьях", которого играл десять лет, а в 2002-м был номинирован на "Эмми" за этот образ.Актер также снялся в романтических фильмах "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем" и в криминальной комедии "Девять ярдов".

https://ria.ru/20231031/perri-1906405304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мэттью перри, amazon, сша, новости культуры, культура, книги