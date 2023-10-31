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Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером - РИА Новости, 31.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:45 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/avtobiografiya-1906486586.html
Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером
Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером - РИА Новости, 31.10.2023
Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером
Автобиография актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", после его смерти стала бестселлером Amazon в США... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:45
2023-10-31T17:45
культура
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Автобиография актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", после его смерти стала бестселлером Amazon в США и Великобритании. Как свидетельствуют данные онлайн-ритейлера, книга "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", опубликованная около года назад, стала самой продаваемой, обогнав по популярности вышедшую на днях автобиографию Бритни Спирс. Жизнеописание знаменитого актера также стало самым продаваемым в Испании. Во Франции издание на втором месте по популярности, в Нидерландах — на третьем, в Германии — на шестом. В это воскресенье стало известно, что Перри умер на 55-м году жизни.Источники в правоохранительных органах сообщили, что актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечалось, что на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть знаменитости признали ненасильственной.Мэттью Перри обрел популярность после роли Чендлера Бинга в "Друзьях", которого играл десять лет, а в 2002-м был номинирован на "Эмми" за этот образ.Актер также снялся в романтических фильмах "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем" и в криминальной комедии "Девять ярдов".
https://ria.ru/20231031/perri-1906405304.html
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мэттью перри, amazon, сша, новости культуры, культура, книги
Культура, Мэттью Перри, Amazon, США, Новости культуры, Культура, Книги
Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером

Автобиография Мэттью Перри после его смерти стала самой продаваемой в Amazon

© Фото : Amazon.com, Inc.Книга Мэттью Перри "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь"
Книга Мэттью Перри Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Amazon.com, Inc.
Книга Мэттью Перри "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Автобиография актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", после его смерти стала бестселлером Amazon в США и Великобритании.
Как свидетельствуют данные онлайн-ритейлера, книга "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", опубликованная около года назад, стала самой продаваемой, обогнав по популярности вышедшую на днях автобиографию Бритни Спирс.
Жизнеописание знаменитого актера также стало самым продаваемым в Испании. Во Франции издание на втором месте по популярности, в Нидерландах — на третьем, в Германии — на шестом.
В это воскресенье стало известно, что Перри умер на 55-м году жизни.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечалось, что на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть знаменитости признали ненасильственной.
Мэттью Перри обрел популярность после роли Чендлера Бинга в "Друзьях", которого играл десять лет, а в 2002-м был номинирован на "Эмми" за этот образ.
Актер также снялся в романтических фильмах "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем" и в криминальной комедии "Девять ярдов".
Кадр из сериала Друзья
Звезды сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри
Вчера, 13:37
 
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