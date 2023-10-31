https://ria.ru/20231031/avtobiografiya-1906486586.html
Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером
Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером - РИА Новости, 31.10.2023
Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером
Автобиография актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", после его смерти стала бестселлером Amazon в США... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:45
2023-10-31T17:45
2023-10-31T17:45
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Автобиография актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", после его смерти стала бестселлером Amazon в США и Великобритании. Как свидетельствуют данные онлайн-ритейлера, книга "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", опубликованная около года назад, стала самой продаваемой, обогнав по популярности вышедшую на днях автобиографию Бритни Спирс. Жизнеописание знаменитого актера также стало самым продаваемым в Испании. Во Франции издание на втором месте по популярности, в Нидерландах — на третьем, в Германии — на шестом. В это воскресенье стало известно, что Перри умер на 55-м году жизни.Источники в правоохранительных органах сообщили, что актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечалось, что на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть знаменитости признали ненасильственной.Мэттью Перри обрел популярность после роли Чендлера Бинга в "Друзьях", которого играл десять лет, а в 2002-м был номинирован на "Эмми" за этот образ.Актер также снялся в романтических фильмах "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем" и в криминальной комедии "Девять ярдов".
https://ria.ru/20231031/perri-1906405304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мэттью перри, amazon, сша, новости культуры, культура, книги
Культура, Мэттью Перри, Amazon, США, Новости культуры, Культура, Книги
Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером
Автобиография Мэттью Перри после его смерти стала самой продаваемой в Amazon
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Автобиография актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", после его смерти стала бестселлером Amazon в США и Великобритании.
Как свидетельствуют данные онлайн-ритейлера, книга "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", опубликованная около года назад, стала самой продаваемой, обогнав по популярности вышедшую на днях автобиографию Бритни Спирс
.
Жизнеописание знаменитого актера также стало самым продаваемым в Испании
. Во Франции
издание на втором месте по популярности, в Нидерландах
— на третьем, в Германии
— на шестом.
В это воскресенье стало известно
, что Перри умер на 55-м году жизни.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечалось, что на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть знаменитости признали ненасильственной.
Мэттью Перри обрел популярность после роли Чендлера Бинга в "Друзьях", которого играл десять лет, а в 2002-м был номинирован на "Эмми" за этот образ.
Актер также снялся в романтических фильмах "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем" и в криминальной комедии "Девять ярдов".
Звезды сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри