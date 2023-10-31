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В Иране рассказали, как США и Израиль координируют атаки на Палестину - РИА Новости, 31.10.2023
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13:36 31.10.2023 (обновлено: 14:43 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/ataki-1906407659.html
В Иране рассказали, как США и Израиль координируют атаки на Палестину
В Иране рассказали, как США и Израиль координируют атаки на Палестину - РИА Новости, 31.10.2023
В Иране рассказали, как США и Израиль координируют атаки на Палестину
Вооруженные силы Ирана обладают информацией о том, что Центральное командование США (Центком), а также сухопутные и военно-морские силы американской армии... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:36
2023-10-31T14:43
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
иран
сша
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана обладают информацией о том, что Центральное командование США (Центком), а также сухопутные и военно-морские силы американской армии вместе с израильским командованием координируют атаки на Палестину с подземной базы в Тель-Авиве, заявил командующий центральной базой Хатам аль-Анбия вооруженных сил Ирана генерал-майор Голам Али Рашид. Его слова приводит агентство Fars.Ранее в интервью РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что руководство боевыми действиями против сектора Газа взяли на себя США после коллапса Армии обороны Израиля в начале войны. По его словам, "сейчас собираются военные из Голландии, Италии, Франции, Великобритании, Германии и Америки на Кипре и создают центры управления на острове Крит"."Информация, находящаяся в руках вооруженных сил Исламской Республики Иран, показывает, что командующие Центкома, а также сухопутные и военно-морские силы армии США наряду с преступными командующими израильского режима координируют жестокие нападения на угнетенный народ Палестины с подземной базы в Тель-Авиве", - сказал Рашид. Военачальник подчеркивает, что эти действия и отправка США вооружения Израилю противоречат заявлениям Вашингтона о стремлении сдержать разрастание конфликта и показывают лицемерие американского правительства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, иран, сша
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Иран, США
В Иране рассказали, как США и Израиль координируют атаки на Палестину

Иранский генерал Рашид: США и Израиль координируют атаки с базы в Тель-Авиве

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAДым над сектором Газа во время израильской бомбардировки
Дым над сектором Газа во время израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
Дым над сектором Газа во время израильской бомбардировки. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана обладают информацией о том, что Центральное командование США (Центком), а также сухопутные и военно-морские силы американской армии вместе с израильским командованием координируют атаки на Палестину с подземной базы в Тель-Авиве, заявил командующий центральной базой Хатам аль-Анбия вооруженных сил Ирана генерал-майор Голам Али Рашид. Его слова приводит агентство Fars.
Ранее в интервью РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что руководство боевыми действиями против сектора Газа взяли на себя США после коллапса Армии обороны Израиля в начале войны. По его словам, "сейчас собираются военные из Голландии, Италии, Франции, Великобритании, Германии и Америки на Кипре и создают центры управления на острове Крит".
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"Информация, находящаяся в руках вооруженных сил Исламской Республики Иран, показывает, что командующие Центкома, а также сухопутные и военно-морские силы армии США наряду с преступными командующими израильского режима координируют жестокие нападения на угнетенный народ Палестины с подземной базы в Тель-Авиве", - сказал Рашид.
Военачальник подчеркивает, что эти действия и отправка США вооружения Израилю противоречат заявлениям Вашингтона о стремлении сдержать разрастание конфликта и показывают лицемерие американского правительства.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 8 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаИранСША
 
 
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