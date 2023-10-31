https://ria.ru/20231031/armiya-1906351115.html
Армия Израиля сообщила о вторжении в воздушное пространство в районе Эйлата
Армия Израиля сообщила о вторжении в воздушное пространство в районе Эйлата - РИА Новости, 31.10.2023
Армия Израиля сообщила о вторжении в воздушное пространство в районе Эйлата
Летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Израиля, в районе города Эйлат вблизи Красного моря объявлена воздушная тревога, заявила армия страны в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:10
2023-10-31T10:10
2023-10-31T10:13
в мире
израиль
красное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Израиля, в районе города Эйлат вблизи Красного моря объявлена воздушная тревога, заявила армия страны в Telegram."Сирены прозвучали в районе Эйлата, юный Израиль, в связи с вторжением вражеского летательного аппарата", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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в мире, израиль, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Красное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила о вторжении в воздушное пространство в районе Эйлата
Армия Израиля: летательный аппарат вторгся в пространство вблизи Красного моря