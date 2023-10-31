https://ria.ru/20231031/armiya-1906351115.html

Армия Израиля сообщила о вторжении в воздушное пространство в районе Эйлата

Армия Израиля сообщила о вторжении в воздушное пространство в районе Эйлата - РИА Новости, 31.10.2023

Армия Израиля сообщила о вторжении в воздушное пространство в районе Эйлата

Летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Израиля, в районе города Эйлат вблизи Красного моря объявлена воздушная тревога, заявила армия страны в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:10

2023-10-31T10:10

2023-10-31T10:13

в мире

израиль

красное море

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Израиля, в районе города Эйлат вблизи Красного моря объявлена воздушная тревога, заявила армия страны в Telegram."Сирены прозвучали в районе Эйлата, юный Израиль, в связи с вторжением вражеского летательного аппарата", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231031/iz-1906347644.html

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в мире, израиль, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году