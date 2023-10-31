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Суд арестовал пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 31.10.2023
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19:00 31.10.2023 (обновлено: 19:14 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/arest-1906510425.html
Суд арестовал пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд арестовал пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 31.10.2023
Суд арестовал пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд в Дагестане признал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы виновными в хулиганстве и арестовал их на срок от шести до 10 дней,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:00
2023-10-31T19:14
беспорядки в аэропорту махачкалы
происшествия
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Суд в Дагестане признал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы виновными в хулиганстве и арестовал их на срок от шести до 10 дней, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.Административные материалы в отношении пяти жителей Дагестана рассмотрел Советский районный суд Махачкалы."Постановлениями суда от 31.10.2023 мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Одному из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, четверым – аналогичное наказание сроком на шесть суток", – сказала Мамаева.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
https://ria.ru/20231029/gaza-1905938264.html
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беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия, махачкала, россия
Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Происшествия, Махачкала, Россия
Суд арестовал пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд арестовал пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Суд в Дагестане признал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы виновными в хулиганстве и арестовал их на срок от шести до 10 дней, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.
Административные материалы в отношении пяти жителей Дагестана рассмотрел Советский районный суд Махачкалы.
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"Постановлениями суда от 31.10.2023 мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Одному из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, четверым – аналогичное наказание сроком на шесть суток", – сказала Мамаева.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
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