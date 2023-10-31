https://ria.ru/20231031/antisemitizm-1906561182.html

Еврейские лидеры в США призвали Байдена усилить борьбу с антисемитизмом

Еврейские лидеры в США призвали Байдена усилить борьбу с антисемитизмом - РИА Новости, 31.10.2023

Еврейские лидеры в США призвали Байдена усилить борьбу с антисемитизмом

Лидеры еврейских сообществ в США призывают администрацию американского президента Джо Байдена усилить борьбу с антисемитизмом в образовательных организациях... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:34

2023-10-31T23:34

2023-10-31T23:34

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Лидеры еврейских сообществ в США призывают администрацию американского президента Джо Байдена усилить борьбу с антисемитизмом в образовательных организациях страны, указывая, что никогда раньше не сталкивались с теми настроениями, которые сейчас наблюдаются в Штатах, сообщает газета Politico. "На закрытой для прессы встрече в понедельник дюжина еврейских лидеров встречалась с министром образования Мигелем Кардоной в его офисе в Вашингтоне, чтобы обсудить шаги, которые администрация Байдена делает против антисемитизма в школах и учреждениях высшего образования", - говорится в публикации. Отмечается, что лидеры европейских сообществ на прошедшем совещании направили администрации Байдена рекомендации по повышению уровня безопасности учащихся и студентов. "Уровень тревоги, который выражают многие люди в нашем сообществе, был таким, что, я думаю, министр и замминистра о нем просто раньше не слышали", - цитирует газета директора европейской неправительственной организации в США "Антидефамационная лига" Джонатана Гринблатта, присутствовавшего на встрече. Отмечается, что Кардона по итогам встречи поручил предпринять ряд действий по борьбе с антисемитизмом в американских учебных заведениях с учетом полученных рекомендаций. В частности, речь идет об обращении к европейским студентам со словами солидарности, а также проверке пропалестинских студентов на предмет "материальной поддержки терроризма, которая бы стала уголовным делом". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, оон