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В США заявили о росте антисемитизма - РИА Новости, 31.10.2023
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18:28 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/antisemitizm-1906502482.html
В США заявили о росте антисемитизма
В США заявили о росте антисемитизма - РИА Новости, 31.10.2023
В США заявили о росте антисемитизма
Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что на фоне палестино-израильского конфликта в Штатах растет число случаев... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:28
2023-10-31T18:28
в мире
израиль
сша
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что на фоне палестино-израильского конфликта в Штатах растет число случаев антисемитизма. По его словам, по мере продолжения палестино-израильского конфликта наблюдается рост числа сообщений об угрозах в адрес еврейских, мусульманских, а также арабо-американских общин и учреждений. "Ненависть, направленная против еврейских студентов, еврейских общин и учреждений усиливает уже существовавший рост антисемитизма в США и во всем мире", - говорится в тексте выступления Майоркаса во вторник в сенате США. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231029/germaniya-1906012951.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
израиль
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в мире, израиль, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США заявили о росте антисемитизма

Глава Министерства внутренней безопасности отметил рост антисемитизма в США

© AP Photo / J. David AkeВашингтон
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / J. David Ake
Вашингтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что на фоне палестино-израильского конфликта в Штатах растет число случаев антисемитизма.
По его словам, по мере продолжения палестино-израильского конфликта наблюдается рост числа сообщений об угрозах в адрес еврейских, мусульманских, а также арабо-американских общин и учреждений.
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"Ненависть, направленная против еврейских студентов, еврейских общин и учреждений усиливает уже существовавший рост антисемитизма в США и во всем мире", - говорится в тексте выступления Майоркаса во вторник в сенате США.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильСШАХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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