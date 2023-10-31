https://ria.ru/20231031/antisemitizm-1906502482.html

В США заявили о росте антисемитизма

В США заявили о росте антисемитизма - РИА Новости, 31.10.2023

В США заявили о росте антисемитизма

Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что на фоне палестино-израильского конфликта в Штатах растет число случаев... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:28

2023-10-31T18:28

2023-10-31T18:28

в мире

израиль

сша

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что на фоне палестино-израильского конфликта в Штатах растет число случаев антисемитизма. По его словам, по мере продолжения палестино-израильского конфликта наблюдается рост числа сообщений об угрозах в адрес еврейских, мусульманских, а также арабо-американских общин и учреждений. "Ненависть, направленная против еврейских студентов, еврейских общин и учреждений усиливает уже существовавший рост антисемитизма в США и во всем мире", - говорится в тексте выступления Майоркаса во вторник в сенате США. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231029/germaniya-1906012951.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

израиль

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в мире, израиль, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году