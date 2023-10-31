https://ria.ru/20231031/akhmat-1906311480.html

Командир "Ахмата" заявил, что не видит врагов в пленных

Командир "Ахмата" заявил, что не видит врагов в пленных - РИА Новости, 31.10.2023

Командир "Ахмата" заявил, что не видит врагов в пленных

Украинские военнослужащие после попадания в плен не рассматриваются как враги, отношение ко всем, вне зависимости от их взглядов и подразделений, в которых они... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T00:12

2023-10-31T00:12

2023-10-31T00:12

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие после попадания в плен не рассматриваются как враги, отношение ко всем, вне зависимости от их взглядов и подразделений, в которых они служили, одинаковое, рассказал журналистам замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Ранее Алаудинов заявил, что участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих на всех направлениях. Командир спецназа "Ахмат" представил журналистам троих украинских военнослужащих. Один из них - уроженец Донбасса, военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии, второй – сторонник "Правого сектора"*, военнослужащий штурмовой роты 711-го полка охраны Виталий, а третий – военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Александр, обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не включать его в списки на обмен. "Ни Виталик абсолютно не пострадал, ни Валера абсолютно не пострадал, ни Александр… Потому что люди, которые попадают в плен, они для нас не являются врагами", - сказал Алаудинов. Он уточнил, что для всех украинских военнослужащих, находящихся сейчас на фронте, сдача в плен является шансом вернуться домой и "вторым билетом в жизнь". Алаудинов призвал украинских бойцов не бояться и сдаваться в плен.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20231029/plen-1905919460.html

https://ria.ru/20231026/poteri-1905491971.html

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безопасность, россия, апты алаудинов, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф