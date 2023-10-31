https://ria.ru/20231031/akhmat-1906311480.html
Командир "Ахмата" заявил, что не видит врагов в пленных
Командир "Ахмата" заявил, что не видит врагов в пленных - РИА Новости, 31.10.2023
Командир "Ахмата" заявил, что не видит врагов в пленных
Украинские военнослужащие после попадания в плен не рассматриваются как враги, отношение ко всем, вне зависимости от их взглядов и подразделений, в которых они... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T00:12
2023-10-31T00:12
2023-10-31T00:12
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие после попадания в плен не рассматриваются как враги, отношение ко всем, вне зависимости от их взглядов и подразделений, в которых они служили, одинаковое, рассказал журналистам замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Ранее Алаудинов заявил, что участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих на всех направлениях. Командир спецназа "Ахмат" представил журналистам троих украинских военнослужащих. Один из них - уроженец Донбасса, военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии, второй – сторонник "Правого сектора"*, военнослужащий штурмовой роты 711-го полка охраны Виталий, а третий – военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Александр, обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не включать его в списки на обмен. "Ни Виталик абсолютно не пострадал, ни Валера абсолютно не пострадал, ни Александр… Потому что люди, которые попадают в плен, они для нас не являются врагами", - сказал Алаудинов. Он уточнил, что для всех украинских военнослужащих, находящихся сейчас на фронте, сдача в плен является шансом вернуться домой и "вторым билетом в жизнь". Алаудинов призвал украинских бойцов не бояться и сдаваться в плен.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20231029/plen-1905919460.html
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безопасность, россия, апты алаудинов, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Командир "Ахмата" заявил, что не видит врагов в пленных
Алаудинов заявил, что не видит врагов в пленных и одинаково ко всем относится
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие после попадания в плен не рассматриваются как враги, отношение ко всем, вне зависимости от их взглядов и подразделений, в которых они служили, одинаковое, рассказал журналистам замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил, что участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих на всех направлениях.
Военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен, рассказал командир "Ахмата"
Командир спецназа "Ахмат" представил журналистам троих украинских военнослужащих. Один из них - уроженец Донбасса
, военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ
Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии, второй – сторонник "Правого сектора"*, военнослужащий штурмовой роты 711-го полка охраны Виталий, а третий – военнослужащий 426-го батальона 142-й бригады ВСУ Александр, обратившийся к президенту РФ Владимиру Путину
с просьбой не включать его в списки на обмен.
"Ни Виталик абсолютно не пострадал, ни Валера абсолютно не пострадал, ни Александр… Потому что люди, которые попадают в плен, они для нас не являются врагами", - сказал Алаудинов.
Он уточнил, что для всех украинских военнослужащих, находящихся сейчас на фронте, сдача в плен является шансом вернуться домой и "вторым билетом в жизнь". Алаудинов призвал украинских бойцов не бояться и сдаваться в плен.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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