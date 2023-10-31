https://ria.ru/20231031/aes-1906458619.html
"Росатом" заявил об отсутствии нерешенных вопросов между Москвой и Минском
"Росатом" заявил об отсутствии нерешенных вопросов между Москвой и Минском - РИА Новости, 31.10.2023
"Росатом" заявил об отсутствии нерешенных вопросов между Москвой и Минском
У России и Белоруссии нет нерешенных вопросов по проекту Белорусской АЭС, задержка ее строительства произошла из-за пандемии и ужесточения внешнеполитической... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:44
2023-10-31T15:44
2023-10-31T16:12
москва
россия
белоруссия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
александр лукашенко
белорусская аэс
энергетика
минск
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. У России и Белоруссии нет нерешенных вопросов по проекту Белорусской АЭС, задержка ее строительства произошла из-за пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки, но задача ускорить процессы в ущерб требованиям безопасности никогда не стояла, заявил "Росатом".Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию."Мы плотно взаимодействуем с белорусскими партнерами и совместно решаем вопросы, возникающие в ходе реализации проекта, включая сроки сдачи второго энергоблока. Последний раз часы по проекту мы сверяли совсем недавно – 16 октября октябре состоялась встреча генерального директора "Росатома" Алексея Евгеньевича Лихачева с премьер-министром Республики Беларусь Романом Александровичем Головченко. На данный момент нерешенных вопросов нет", - говорится в заявлении "Росатома".Что касается сроков реализации проекта, то, как отмечает госкорпорация, необходимо учитывать ряд факторов."Основные этапы сооружения Белорусской АЭС пришлись на непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками", - говорится в заявлении."Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности", - подчеркивает "Росатом".Отмечается, что полный срок жизни АЭС – 80 лет с учётом последующего вывода из эксплуатации. "И учитывая всю сложность и жизненный цикл проекта, для нас – нормальная практика идти навстречу заказчикам по отдельным позициям на взаимовыгодных условиях. С учетом сложившихся доверительных отношений с нашим белорусским заказчиком мы не комментируем коммерческую составляющую проекта", - резюмировали в госкорпорации.Для "Росатома" большая честь, что проекты госкорпорации по сооружению АЭС за рубежом курируют непосредственно руководители государств, отмечается в заявлении."Белорусская АЭС в этом плане не исключение. Александр Григорьевич Лукашенко регулярно вникает в проект сооружения станции вплоть до технических вопросов, предъявляет предельно жёсткие требования ко всем участникам проекта, и прежде всего – к профильным руководителям правительства Республики Беларусь", - говорится в заявлении.Белорусская АЭС – это совместный, самый крупный проект Москвы и Минска, носящий стратегический характер, напомнил "Росатом". "Отдельно отметим, что это – первый полностью реализованный проект "Росатома" по сооружению инновационного атомного энергоблока поколения III+ за рубежом", - добавляет госкорпорация.Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока электростанции, и он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии. В настоящее время блок прошел комплекс испытаний перед сдачей в промышленную эксплуатацию, которая должна начаться до конца нынешнего года.
https://ria.ru/20231028/bespilotnik-1905893308.html
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москва, россия, белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр лукашенко, белорусская аэс, энергетика, минск
Москва, Россия, Белоруссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Александр Лукашенко, Белорусская АЭС, Энергетика, Минск
"Росатом" заявил об отсутствии нерешенных вопросов между Москвой и Минском
Росатом: нерешенных вопросов между РФ и Белоруссией по проекту БелАЭС нет
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. У России и Белоруссии нет нерешенных вопросов по проекту Белорусской АЭС, задержка ее строительства произошла из-за пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки, но задача ускорить процессы в ущерб требованиям безопасности никогда не стояла, заявил "Росатом".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ранее заявил, что Минск
поставил перед Москвой вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию.
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«
"Мы плотно взаимодействуем с белорусскими партнерами и совместно решаем вопросы, возникающие в ходе реализации проекта, включая сроки сдачи второго энергоблока. Последний раз часы по проекту мы сверяли совсем недавно – 16 октября октябре состоялась встреча генерального директора "Росатома" Алексея Евгеньевича Лихачева с премьер-министром Республики Беларусь Романом Александровичем Головченко. На данный момент нерешенных вопросов нет", - говорится в заявлении "Росатома".
Что касается сроков реализации проекта, то, как отмечает госкорпорация, необходимо учитывать ряд факторов.
"Основные этапы сооружения Белорусской АЭС пришлись на непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками", - говорится в заявлении.
"Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности", - подчеркивает "Росатом".
Отмечается, что полный срок жизни АЭС – 80 лет с учётом последующего вывода из эксплуатации. "И учитывая всю сложность и жизненный цикл проекта, для нас – нормальная практика идти навстречу заказчикам по отдельным позициям на взаимовыгодных условиях. С учетом сложившихся доверительных отношений с нашим белорусским заказчиком мы не комментируем коммерческую составляющую проекта", - резюмировали в госкорпорации.
Для "Росатома" большая честь, что проекты госкорпорации по сооружению АЭС за рубежом курируют непосредственно руководители государств, отмечается в заявлении.
"Белорусская АЭС в этом плане не исключение. Александр Григорьевич Лукашенко регулярно вникает в проект сооружения станции вплоть до технических вопросов, предъявляет предельно жёсткие требования ко всем участникам проекта, и прежде всего – к профильным руководителям правительства Республики Беларусь", - говорится в заявлении.
Белорусская АЭС – это совместный, самый крупный проект Москвы и Минска, носящий стратегический характер, напомнил "Росатом". "Отдельно отметим, что это – первый полностью реализованный проект "Росатома" по сооружению инновационного атомного энергоблока поколения III+ за рубежом", - добавляет госкорпорация.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область
). Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока электростанции, и он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии. В настоящее время блок прошел комплекс испытаний перед сдачей в промышленную эксплуатацию, которая должна начаться до конца нынешнего года.
В Индонезии сообщили об интересе "Росатома" к постройке в стране АЭС