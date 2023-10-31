https://ria.ru/20231031/aes-1906458619.html

"Росатом" заявил об отсутствии нерешенных вопросов между Москвой и Минском

"Росатом" заявил об отсутствии нерешенных вопросов между Москвой и Минском - РИА Новости, 31.10.2023

"Росатом" заявил об отсутствии нерешенных вопросов между Москвой и Минском

У России и Белоруссии нет нерешенных вопросов по проекту Белорусской АЭС, задержка ее строительства произошла из-за пандемии и ужесточения внешнеполитической... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:44

2023-10-31T15:44

2023-10-31T16:12

москва

россия

белоруссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

александр лукашенко

белорусская аэс

энергетика

минск

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. У России и Белоруссии нет нерешенных вопросов по проекту Белорусской АЭС, задержка ее строительства произошла из-за пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки, но задача ускорить процессы в ущерб требованиям безопасности никогда не стояла, заявил "Росатом".Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях в связи со смещением сроков ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию."Мы плотно взаимодействуем с белорусскими партнерами и совместно решаем вопросы, возникающие в ходе реализации проекта, включая сроки сдачи второго энергоблока. Последний раз часы по проекту мы сверяли совсем недавно – 16 октября октябре состоялась встреча генерального директора "Росатома" Алексея Евгеньевича Лихачева с премьер-министром Республики Беларусь Романом Александровичем Головченко. На данный момент нерешенных вопросов нет", - говорится в заявлении "Росатома".Что касается сроков реализации проекта, то, как отмечает госкорпорация, необходимо учитывать ряд факторов."Основные этапы сооружения Белорусской АЭС пришлись на непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками", - говорится в заявлении."Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности", - подчеркивает "Росатом".Отмечается, что полный срок жизни АЭС – 80 лет с учётом последующего вывода из эксплуатации. "И учитывая всю сложность и жизненный цикл проекта, для нас – нормальная практика идти навстречу заказчикам по отдельным позициям на взаимовыгодных условиях. С учетом сложившихся доверительных отношений с нашим белорусским заказчиком мы не комментируем коммерческую составляющую проекта", - резюмировали в госкорпорации.Для "Росатома" большая честь, что проекты госкорпорации по сооружению АЭС за рубежом курируют непосредственно руководители государств, отмечается в заявлении."Белорусская АЭС в этом плане не исключение. Александр Григорьевич Лукашенко регулярно вникает в проект сооружения станции вплоть до технических вопросов, предъявляет предельно жёсткие требования ко всем участникам проекта, и прежде всего – к профильным руководителям правительства Республики Беларусь", - говорится в заявлении.Белорусская АЭС – это совместный, самый крупный проект Москвы и Минска, носящий стратегический характер, напомнил "Росатом". "Отдельно отметим, что это – первый полностью реализованный проект "Росатома" по сооружению инновационного атомного энергоблока поколения III+ за рубежом", - добавляет госкорпорация.Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2021 году. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока электростанции, и он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии. В настоящее время блок прошел комплекс испытаний перед сдачей в промышленную эксплуатацию, которая должна начаться до конца нынешнего года.

https://ria.ru/20231028/bespilotnik-1905893308.html

https://ria.ru/20231026/indoneziya-1905280914.html

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москва, россия, белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр лукашенко, белорусская аэс, энергетика, минск