https://ria.ru/20231030/zoopark-1906277179.html

Теплолюбивых животных в ростовском зоопарке перевели в зимние вольеры

Теплолюбивых животных в ростовском зоопарке перевели в зимние вольеры - РИА Новости, 30.10.2023

Теплолюбивых животных в ростовском зоопарке перевели в зимние вольеры

Сотрудники зоопарка в Ростове-на-Дону перевели всех содержащихся в нем теплолюбивых питомцев в крытые вольеры перед наступлением холодов, но посмотреть на них... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T19:50

2023-10-30T19:50

2023-10-30T19:50

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники зоопарка в Ростове-на-Дону перевели всех содержащихся в нем теплолюбивых питомцев в крытые вольеры перед наступлением холодов, но посмотреть на них можно будет и в зимний период, сообщила РИА Новости директор зоопарка Юлия Соболева. "Можно сказать, что с сегодняшнего дня все теплолюбивые животные, которые содержатся в нашем зоопарке, переведены в крытые помещения, чтобы они смогли перезимовать", - сказала Соболева. Она рассказала, что этот процесс происходил поэтапно, потому что питомцы зоопарка по-разному переносят перепады температур. Для одних животных нижний порог температуры составляет 10 градусов тепла, а для других холода наступают уже при 18 градусах тепла. При этом Соболева отметила, что с наступлением зимы зоопарк Ростова-на-Дону не прекращает свою работу. "Многим кажется, что с наступлением холодов зоопарк закрывается, но это не так. Мы открыты круглый год, и приглашаем жителей и гостей нашего региона посетить наш зоопарк зимой, тем более что в это время у нас не менее интересно, чем летом", - сказала Соболева. По ее словам, в зимних вольерах посетители смогут вблизи увидеть носорога, жирафа, индийских слонов, гиппопотама и десятки других животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

https://ria.ru/20231030/vydry-1906237774.html

https://ria.ru/20231027/zoopark-1905665182.html

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общество, ростов-на-дону