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Теплолюбивых животных в ростовском зоопарке перевели в зимние вольеры
Теплолюбивых животных в ростовском зоопарке перевели в зимние вольеры - РИА Новости, 30.10.2023
Теплолюбивых животных в ростовском зоопарке перевели в зимние вольеры
Сотрудники зоопарка в Ростове-на-Дону перевели всех содержащихся в нем теплолюбивых питомцев в крытые вольеры перед наступлением холодов, но посмотреть на них... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:50
2023-10-30T19:50
2023-10-30T19:50
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники зоопарка в Ростове-на-Дону перевели всех содержащихся в нем теплолюбивых питомцев в крытые вольеры перед наступлением холодов, но посмотреть на них можно будет и в зимний период, сообщила РИА Новости директор зоопарка Юлия Соболева. "Можно сказать, что с сегодняшнего дня все теплолюбивые животные, которые содержатся в нашем зоопарке, переведены в крытые помещения, чтобы они смогли перезимовать", - сказала Соболева. Она рассказала, что этот процесс происходил поэтапно, потому что питомцы зоопарка по-разному переносят перепады температур. Для одних животных нижний порог температуры составляет 10 градусов тепла, а для других холода наступают уже при 18 градусах тепла. При этом Соболева отметила, что с наступлением зимы зоопарк Ростова-на-Дону не прекращает свою работу. "Многим кажется, что с наступлением холодов зоопарк закрывается, но это не так. Мы открыты круглый год, и приглашаем жителей и гостей нашего региона посетить наш зоопарк зимой, тем более что в это время у нас не менее интересно, чем летом", - сказала Соболева. По ее словам, в зимних вольерах посетители смогут вблизи увидеть носорога, жирафа, индийских слонов, гиппопотама и десятки других животных, в том числе занесенных в Красную книгу.
https://ria.ru/20231030/vydry-1906237774.html
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общество, ростов-на-дону
Хорошие новости, Общество, Ростов-на-Дону
Теплолюбивых животных в ростовском зоопарке перевели в зимние вольеры
Теплолюбивых животных в зоопарке в Ростове-на-Дону перевели в зимние вольеры
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники зоопарка в Ростове-на-Дону перевели всех содержащихся в нем теплолюбивых питомцев в крытые вольеры перед наступлением холодов, но посмотреть на них можно будет и в зимний период, сообщила РИА Новости директор зоопарка Юлия Соболева.
"Можно сказать, что с сегодняшнего дня все теплолюбивые животные, которые содержатся в нашем зоопарке, переведены в крытые помещения, чтобы они смогли перезимовать", - сказала Соболева.
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Она рассказала, что этот процесс происходил поэтапно, потому что питомцы зоопарка по-разному переносят перепады температур. Для одних животных нижний порог температуры составляет 10 градусов тепла, а для других холода наступают уже при 18 градусах тепла. При этом Соболева отметила, что с наступлением зимы зоопарк Ростова-на-Дону не прекращает свою работу.
"Многим кажется, что с наступлением холодов зоопарк закрывается, но это не так. Мы открыты круглый год, и приглашаем жителей и гостей нашего региона посетить наш зоопарк зимой, тем более что в это время у нас не менее интересно, чем летом", - сказала Соболева.
По ее словам, в зимних вольерах посетители смогут вблизи увидеть носорога, жирафа, индийских слонов, гиппопотама и десятки других животных, в том числе занесенных в Красную книгу.
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