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Стало известно имя нового главного редактора журнала "Эксперт" - РИА Новости, 30.10.2023
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14:00 30.10.2023 (обновлено: 15:00 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/zhurnal_ekspert-1906134455.html
Стало известно имя нового главного редактора журнала "Эксперт"
Стало известно имя нового главного редактора журнала "Эксперт" - РИА Новости, 30.10.2023
Стало известно имя нового главного редактора журнала "Эксперт"
"Эксперт.Медиа", издатель журнала "Эксперт", назначил Алексея Харнаса главным редактором объединенной редакции издания, включающего в себя печатную и... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:00
2023-10-30T15:00
журналы
назначения
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. "Эксперт.Медиа", издатель журнала "Эксперт", назначил Алексея Харнаса главным редактором объединенной редакции издания, включающего в себя печатную и интернет-версию журнала, сообщили в издании.В ближайшее время главным редактором будет представлена обновленная стратегия "Эксперта", новые форматы и редакция издания, возможности для партнеров и рекламодателей. Приоритетной задачей станет сохранение и увеличение аудитории "Эксперта" на цифровых площадках, говорится в сообщении.Ранее Харнас занимал руководящие позиции в редакциях ведущих деловых изданий России. Он работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях", курировал корреспондентскую сеть в должности заместителя главного редактора информагентства ТАСС."Мы объявляем о присоединении к нашей команде Алексея Харнаса. Его журналистский и управленческий опыт, а также понимание современного запроса российского медиарынка позволят выстроить оптимальную стратегию перезапуска "Эксперта". Ключевыми задачами Харнаса станут увеличение аудитории и повышение ее вовлеченности, расширение каналов и форматов коммуникации. Уверен, Алексею удастся сформировать коллектив, который сможет выпускать издание, интересное и полезное для читателей, которым важно иметь объективный, понятный и актуальный источник информации об экономике нашей страны и ее роли на международной арене", - проводятся в сообщении слова генерального директора "Эксперт.Медиа" Максима Троепольского.Ранее сообщалось, что выходящее с 1995 года издание "Эксперт" инициировало программу финансового оздоровления, партнером реорганизации выступит ВЭБ.РФ, крупнейший кредитор издания.Проект предусматривает изменение структуры бизнеса с целью повышения его прибыльности, снижения операционных издержек, увеличения аудитории и расширения каналов дистрибуции контента издания. Председателем Совета директоров обновленного издания стал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
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журналы, назначения
журналы, Назначения

Стало известно имя нового главного редактора журнала "Эксперт"

© Фото : пресс-служба "Эксперт.Медиа"Журналист Алексей Харнас
Журналист Алексей Харнас - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : пресс-служба "Эксперт.Медиа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. "Эксперт.Медиа", издатель журнала "Эксперт", назначил Алексея Харнаса главным редактором объединенной редакции издания, включающего в себя печатную и интернет-версию журнала, сообщили в издании.
В ближайшее время главным редактором будет представлена обновленная стратегия "Эксперта", новые форматы и редакция издания, возможности для партнеров и рекламодателей. Приоритетной задачей станет сохранение и увеличение аудитории "Эксперта" на цифровых площадках, говорится в сообщении.
Ранее Харнас занимал руководящие позиции в редакциях ведущих деловых изданий России. Он работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях", курировал корреспондентскую сеть в должности заместителя главного редактора информагентства ТАСС.
"Мы объявляем о присоединении к нашей команде Алексея Харнаса. Его журналистский и управленческий опыт, а также понимание современного запроса российского медиарынка позволят выстроить оптимальную стратегию перезапуска "Эксперта". Ключевыми задачами Харнаса станут увеличение аудитории и повышение ее вовлеченности, расширение каналов и форматов коммуникации. Уверен, Алексею удастся сформировать коллектив, который сможет выпускать издание, интересное и полезное для читателей, которым важно иметь объективный, понятный и актуальный источник информации об экономике нашей страны и ее роли на международной арене", - проводятся в сообщении слова генерального директора "Эксперт.Медиа" Максима Троепольского.
Журналист, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Кирилл Вышинский назначен главным редактором радио Sputnik
23 октября, 09:39
Ранее сообщалось, что выходящее с 1995 года издание "Эксперт" инициировало программу финансового оздоровления, партнером реорганизации выступит ВЭБ.РФ, крупнейший кредитор издания.
Проект предусматривает изменение структуры бизнеса с целью повышения его прибыльности, снижения операционных издержек, увеличения аудитории и расширения каналов дистрибуции контента издания. Председателем Совета директоров обновленного издания стал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
 
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