https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906302245.html

"Последний бросок". В США пришли в ужас из-за отчаянного плана Зеленского

"Последний бросок". В США пришли в ужас из-за отчаянного плана Зеленского - РИА Новости, 30.10.2023

"Последний бросок". В США пришли в ужас из-за отчаянного плана Зеленского

Президент Владимир Зеленский пытается атаковать Курскую АЭС из-за потери поддержки со стороны западных стран, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T22:39

2023-10-30T22:39

2023-10-30T22:39

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский пытается атаковать Курскую АЭС из-за потери поддержки со стороны западных стран, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У Зеленского остался последний бросок. Мне, действительно, беспокоит то, что он сейчас нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Это отчаяние", — отметил он.По мнению эксперта, подобные действия главы киевского режима могут привести к очень серьезным последствиям. По этой причине Макговерн надеется, что Европе удастся сдержать Зеленского от подобных планов, чтобы не допустить катастрофы. Он также пояснил, что Украине скоро может прийти конец, так как приоритет будет отдан Израилю, а не ВСУ.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу заявила, что 26 октября ВС Украины атаковали Курскую АЭС тремя БПЛА, один из них, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на минувшей неделе группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.

https://ria.ru/20231030/oruzhie-1906282823.html

https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906257284.html

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