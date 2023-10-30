https://ria.ru/20231030/zarazhenie-1906202503.html

В Уфе произошло массовое заражение детей кишечной инфекцией

В Уфе произошло массовое заражение детей кишечной инфекцией - РИА Новости, 30.10.2023

В Уфе произошло массовое заражение детей кишечной инфекцией

Несовершеннолетние гости детского праздника в одном из заведений в Уфе подхватили кишечную инфекцию, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:53

2023-10-30T15:53

2023-10-30T18:06

происшествия

уфа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 30 окт - РИА Новости. Несовершеннолетние гости детского праздника в одном из заведений в Уфе подхватили кишечную инфекцию, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Башкирии. "Нами получена информация о случае заболевания детей кишечной инфекцией. Все дети были на дне рождения в одном из заведений города Уфы", - говорится в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора совместно с центром эпидемиологии выехали на объект для определения границ очага и поиска возможного очага инфекции, добавили в ведомстве. РИА Новости пока не располагает информацией о числе заболевших детей и их состоянии.

https://ria.ru/20231002/epidrassledovanie-1900043984.html

https://ria.ru/20230921/primore-1897700687.html

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происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)