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В Уфе произошло массовое заражение детей кишечной инфекцией - РИА Новости, 30.10.2023
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15:53 30.10.2023 (обновлено: 18:06 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/zarazhenie-1906202503.html
В Уфе произошло массовое заражение детей кишечной инфекцией
В Уфе произошло массовое заражение детей кишечной инфекцией - РИА Новости, 30.10.2023
В Уфе произошло массовое заражение детей кишечной инфекцией
Несовершеннолетние гости детского праздника в одном из заведений в Уфе подхватили кишечную инфекцию, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:53
2023-10-30T18:06
происшествия
уфа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 30 окт - РИА Новости. Несовершеннолетние гости детского праздника в одном из заведений в Уфе подхватили кишечную инфекцию, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Башкирии. "Нами получена информация о случае заболевания детей кишечной инфекцией. Все дети были на дне рождения в одном из заведений города Уфы", - говорится в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора совместно с центром эпидемиологии выехали на объект для определения границ очага и поиска возможного очага инфекции, добавили в ведомстве. РИА Новости пока не располагает информацией о числе заболевших детей и их состоянии.
https://ria.ru/20231002/epidrassledovanie-1900043984.html
https://ria.ru/20230921/primore-1897700687.html
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происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Уфа, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Уфе произошло массовое заражение детей кишечной инфекцией

Роспотребнадзор: в Уфе произошло массовое заражение детей кишечной инфекцией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 30 окт - РИА Новости. Несовершеннолетние гости детского праздника в одном из заведений в Уфе подхватили кишечную инфекцию, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Башкирии.
"Нами получена информация о случае заболевания детей кишечной инфекцией. Все дети были на дне рождения в одном из заведений города Уфы", - говорится в сообщении.
Сотрудница Управления Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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Специалисты Роспотребнадзора совместно с центром эпидемиологии выехали на объект для определения границ очага и поиска возможного очага инфекции, добавили в ведомстве.
РИА Новости пока не располагает информацией о числе заболевших детей и их состоянии.
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ПроисшествияУфаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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