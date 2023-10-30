https://ria.ru/20231030/zakony-1906095185.html

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре - РИА Новости, 30.10.2023

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

С 30 октября вступает в силу закон о штрафах продавцов за навязывание товаров и услуг, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:28

2023-10-30T10:28

2023-10-30T11:24

вячеслав володин

госдума рф

законы

общество

россия

ирина рукавишникова

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. С 30 октября вступает в силу закон о штрафах продавцов за навязывание товаров и услуг, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале Госдумы. "Закон дополнительно защитит граждан от недобросовестных продавцов. Он исключит ситуации, при которых в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги, в результате чего покупатель несет лишние расходы", — приводятся слова Володина. Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова поясняла, что законом устанавливается ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг за отдельную плату. Также согласно закону, недопустимо отказывать клиенту или покупателю в основной услуге, если не будет оплачена дополнительная.Максимальное наказание за навязывание товаров работ и услуг - 40 тысяч рублей, а максимальный штраф за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя в связи с нарушением его прав - 300 тысяч рублей.Также с 3 ноября вступает в силу закон о расширении внесудебной процедуры банкротства. Гражданин сможет подать заявление при задолженности от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Люди без имущества и имеющие единственный доход в виде единого пособия на детей, на которое может быть обращено взыскание, смогут объявить себя банкротом через год после принудительного взыскания. Другие категории граждан смогут воспользоваться процедурой через 7 лет.С 29 ноября вступит в силу закон о безопасности газового оборудования. Согласно закону, техобслуживание газового оборудования в одном многоквартирном доме как в квартирах, так и в подъезде будет проводить одна организация. К этому времени договоры и уставы управляющих организаций должны быть приведены в порядок в соответствии с законом.С 3 ноября будет действовать норма о господдержке технологических компаний. Благодаря закону будет оказываться господдержка небольшим высокотехнологичным организациям, а также будут внедряться передовые разработки на промышленных предприятиях."Закрепляются такие основные понятия, как "инновационные технологии", "технологическая компания", "малая технологическая компания", - написано в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231028/gd-1905807572.html

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вячеслав володин, госдума рф, законы, общество, россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф