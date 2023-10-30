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В Крыму задержали россиянина, передавшего ВСУ данные о защитных сооружениях - РИА Новости, 30.10.2023
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09:47 30.10.2023 (обновлено: 10:57 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/zaderzhanie-1906088587.html
В Крыму задержали россиянина, передавшего ВСУ данные о защитных сооружениях
В Крыму задержали россиянина, передавшего ВСУ данные о защитных сооружениях - РИА Новости, 30.10.2023
В Крыму задержали россиянина, передавшего ВСУ данные о защитных сооружениях
В Севастополе задержали россиянина, который передавал Украине информацию об оборонительных сооружениях Крыма, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:47
2023-10-30T10:57
севастополь
фсб
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Севастополе задержали россиянина, который передавал Украине информацию об оборонительных сооружениях Крыма, сообщил Центр общественных связей ФСБ.&quot;Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополь по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса &quot;Государственная измена&quot;, задержан гражданин Российской Федерации&quot;, — говорится в релизе.В ФСБ уточнили, что в марте россиянин занимался оборудованием оборонительных сооружений Крыма. При этом он собирал и передавал представителю Вооруженных сил Украины информацию об этих объектах с привязкой к географическим координатам. Ленинский районный суд Севастополя отправил задержанного под стражу. Ведется следствие.По статье о госизмене виновному грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
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севастополь, фсб, вооруженные силы украины, происшествия
Севастополь, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Крыму задержали россиянина, передавшего ВСУ данные о защитных сооружениях

ФСБ задержала россиянина, передавшего ВСУ сведения о защитных сооружениях Крыма

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина РФ по подозрению в государственной измене в Севастополе
Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина РФ по подозрению в государственной измене в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина РФ по подозрению в государственной измене в Севастополе
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Севастополе задержали россиянина, который передавал Украине информацию об оборонительных сооружениях Крыма, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополь по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации", — говорится в релизе.

В ФСБ уточнили, что в марте россиянин занимался оборудованием оборонительных сооружений Крыма. При этом он собирал и передавал представителю Вооруженных сил Украины информацию об этих объектах с привязкой к географическим координатам.
Ленинский районный суд Севастополя отправил задержанного под стражу. Ведется следствие.
По статье о госизмене виновному грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
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