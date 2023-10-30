В Крыму задержали россиянина, передавшего ВСУ данные о защитных сооружениях
ФСБ задержала россиянина, передавшего ВСУ сведения о защитных сооружениях Крыма
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина РФ по подозрению в государственной измене в Севастополе
Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина РФ по подозрению в государственной измене в Севастополе
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Севастополе задержали россиянина, который передавал Украине информацию об оборонительных сооружениях Крыма, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополь по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации", — говорится в релизе.
В ФСБ уточнили, что в марте россиянин занимался оборудованием оборонительных сооружений Крыма. При этом он собирал и передавал представителю Вооруженных сил Украины информацию об этих объектах с привязкой к географическим координатам.
Ленинский районный суд Севастополя отправил задержанного под стражу. Ведется следствие.
По статье о госизмене виновному грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.