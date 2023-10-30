https://ria.ru/20231030/zaderzhanie-1906088587.html

В Крыму задержали россиянина, передавшего ВСУ данные о защитных сооружениях

В Крыму задержали россиянина, передавшего ВСУ данные о защитных сооружениях - РИА Новости, 30.10.2023

В Крыму задержали россиянина, передавшего ВСУ данные о защитных сооружениях

В Севастополе задержали россиянина, который передавал Украине информацию об оборонительных сооружениях Крыма, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:47

2023-10-30T09:47

2023-10-30T10:57

севастополь

фсб

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906093351_0:0:1664:936_1920x0_80_0_0_84121027642e4e9cb7b539872cdebcde.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Севастополе задержали россиянина, который передавал Украине информацию об оборонительных сооружениях Крыма, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополь по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации", — говорится в релизе.В ФСБ уточнили, что в марте россиянин занимался оборудованием оборонительных сооружений Крыма. При этом он собирал и передавал представителю Вооруженных сил Украины информацию об этих объектах с привязкой к географическим координатам. Ленинский районный суд Севастополя отправил задержанного под стражу. Ведется следствие.По статье о госизмене виновному грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20231026/shpionazh-1905414455.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, фсб, вооруженные силы украины, происшествия