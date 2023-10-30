https://ria.ru/20231030/yamal-1906149535.html

На Ямале завершили научный проект по изучению лежбища моржей

На Ямале завершили научный проект по изучению лежбища моржей - РИА Новости, 30.10.2023

На Ямале завершили научный проект по изучению лежбища моржей

Пилотный научный проект по изучению лежбища ямальских моржей, который продолжался три года, завершен, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:50

2023-10-30T13:50

2023-10-30T13:50

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

александр соколов

российская академия наук

дикие животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906150491_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a8dcca7c1e991d1841a4bd028f96d56e.jpg

САЛЕХАРД, 30 окт - РИА Новости. Пилотный научный проект по изучению лежбища ямальских моржей, который продолжался три года, завершен, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "Трехлетний пилотный научный проект изучения лежбища завершен. Данные, полученные в этом году, будут анализировать ученые. Итоговый отчет специалисты представят к апрелю следующего года", — говорится в сообщении. Моржи, о которых идет речь, ежегодно приходят на мыс Тиутей-Сале. Популяция большая – до пяти тысяч особей. Как и в предыдущие годы, она смешанная: есть самцы и самки, в этом году стало больше детенышей. Такие разнополые и разновозрастные группировки встречаются редко. Недавняя экспедиция на место обитания животных продлилась 12 суток. За это время трое ученых – гендиректор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов и ведущий инженер Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Максим Толстой – взяли у "подопечных" 30 генетических образцов для исследований, уточняют в пресс-службе. Впервые ученым удалось поставить сразу 15 спутниковых передатчиков. Это рекорд за время наблюдений и в два раза больше, чем в прошлом году. С их помощью специалисты уже получают сведения о перемещениях морских млекопитающих. Ученые констатируют положительный эффект от создания природоохранной территории. Моржи начали выходить на левый берег реки Тиутей-Яхи: теперь там стало спокойнее, потому что доступ людей ограничен, отмечает пресс-служба. Исследователи зафиксировали, что группировка моржей приходит на лежбище ежегодно, структура стада в разные годы схожа, получены первые данные о перемещениях моржей в предзимний период и токсикологический состав их тканей, который отражает особенности пространственного распределения. Генетический анализ выявил частичную обособленность ямальских моржей от их сородичей в других частях ареала. В рамках пилотного проекта также собраны и систематизированы все исторические сведения о ямальских моржах за полуторатысячелетний период. Все задачи, которые стояли перед учеными на старте проекта, выполнены, сообщают власти.

https://ria.ru/20231027/pomosch-1905714418.html

https://ria.ru/20231027/zhile-1905703439.html

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, александр соколов, российская академия наук, дикие животные