https://ria.ru/20231030/yamal-1906149535.html
На Ямале завершили научный проект по изучению лежбища моржей
На Ямале завершили научный проект по изучению лежбища моржей - РИА Новости, 30.10.2023
На Ямале завершили научный проект по изучению лежбища моржей
Пилотный научный проект по изучению лежбища ямальских моржей, который продолжался три года, завершен, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:50
2023-10-30T13:50
2023-10-30T13:50
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
александр соколов
российская академия наук
дикие животные
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САЛЕХАРД, 30 окт - РИА Новости. Пилотный научный проект по изучению лежбища ямальских моржей, который продолжался три года, завершен, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "Трехлетний пилотный научный проект изучения лежбища завершен. Данные, полученные в этом году, будут анализировать ученые. Итоговый отчет специалисты представят к апрелю следующего года", — говорится в сообщении. Моржи, о которых идет речь, ежегодно приходят на мыс Тиутей-Сале. Популяция большая – до пяти тысяч особей. Как и в предыдущие годы, она смешанная: есть самцы и самки, в этом году стало больше детенышей. Такие разнополые и разновозрастные группировки встречаются редко. Недавняя экспедиция на место обитания животных продлилась 12 суток. За это время трое ученых – гендиректор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов и ведущий инженер Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Максим Толстой – взяли у "подопечных" 30 генетических образцов для исследований, уточняют в пресс-службе. Впервые ученым удалось поставить сразу 15 спутниковых передатчиков. Это рекорд за время наблюдений и в два раза больше, чем в прошлом году. С их помощью специалисты уже получают сведения о перемещениях морских млекопитающих. Ученые констатируют положительный эффект от создания природоохранной территории. Моржи начали выходить на левый берег реки Тиутей-Яхи: теперь там стало спокойнее, потому что доступ людей ограничен, отмечает пресс-служба. Исследователи зафиксировали, что группировка моржей приходит на лежбище ежегодно, структура стада в разные годы схожа, получены первые данные о перемещениях моржей в предзимний период и токсикологический состав их тканей, который отражает особенности пространственного распределения. Генетический анализ выявил частичную обособленность ямальских моржей от их сородичей в других частях ареала. В рамках пилотного проекта также собраны и систематизированы все исторические сведения о ямальских моржах за полуторатысячелетний период. Все задачи, которые стояли перед учеными на старте проекта, выполнены, сообщают власти.
https://ria.ru/20231027/pomosch-1905714418.html
https://ria.ru/20231027/zhile-1905703439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, александр соколов, российская академия наук, дикие животные
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Александр Соколов, Российская академия наук, Дикие животные
САЛЕХАРД, 30 окт - РИА Новости. Пилотный научный проект по изучению лежбища ямальских моржей, который продолжался три года, завершен, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
"Трехлетний пилотный научный проект изучения лежбища завершен. Данные, полученные в этом году, будут анализировать ученые. Итоговый отчет специалисты представят к апрелю следующего года", — говорится в сообщении.
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Моржи, о которых идет речь, ежегодно приходят на мыс Тиутей-Сале. Популяция большая – до пяти тысяч особей. Как и в предыдущие годы, она смешанная: есть самцы и самки, в этом году стало больше детенышей. Такие разнополые и разновозрастные группировки встречаются редко.
Недавняя экспедиция на место обитания животных продлилась 12 суток. За это время трое ученых – гендиректор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов
и ведущий инженер Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Максим Толстой – взяли у "подопечных" 30 генетических образцов для исследований, уточняют в пресс-службе.
Впервые ученым удалось поставить сразу 15 спутниковых передатчиков. Это рекорд за время наблюдений и в два раза больше, чем в прошлом году. С их помощью специалисты уже получают сведения о перемещениях морских млекопитающих.
Ученые констатируют положительный эффект от создания природоохранной территории. Моржи начали выходить на левый берег реки Тиутей-Яхи: теперь там стало спокойнее, потому что доступ людей ограничен, отмечает пресс-служба.
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Исследователи зафиксировали, что группировка моржей приходит на лежбище ежегодно, структура стада в разные годы схожа, получены первые данные о перемещениях моржей в предзимний период и токсикологический состав их тканей, который отражает особенности пространственного распределения. Генетический анализ выявил частичную обособленность ямальских моржей от их сородичей в других частях ареала.
В рамках пилотного проекта также собраны и систематизированы все исторические сведения о ямальских моржах за полуторатысячелетний период. Все задачи, которые стояли перед учеными на старте проекта, выполнены, сообщают власти.