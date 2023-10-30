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В Запорожье прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/vzryv-1906139781.html
В Запорожье прогремел мощный взрыв
В Запорожье прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 30.10.2023
В Запорожье прогремел мощный взрыв
В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал мощный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:56
2023-10-30T12:56
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал мощный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объёмный взрыв", - написал Рогов. Официальными комментариями по этому поводу РИА Новости пока не располагает. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231030/ataka-1906092735.html
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запорожье, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов
В Запорожье прогремел мощный взрыв

Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал мощный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
"В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объёмный взрыв", - написал Рогов.
Официальными комментариями по этому поводу РИА Новости пока не располагает.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Последствия удара по судоремонтному заводу под Одессой - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
По судоремонтному заводу в районе Одессы нанесен удар
Вчера, 10:11
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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