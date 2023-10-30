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В Запорожье прогремел мощный взрыв
В Запорожье прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 30.10.2023
В Запорожье прогремел мощный взрыв
В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал мощный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:56
2023-10-30T12:56
2023-10-30T12:56
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал мощный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объёмный взрыв", - написал Рогов. Официальными комментариями по этому поводу РИА Новости пока не располагает. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231030/ataka-1906092735.html
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запорожье, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов
В Запорожье прогремел мощный взрыв
Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье