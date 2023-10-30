https://ria.ru/20231030/vzryv-1906139781.html

В Запорожье прогремел мощный взрыв

В Запорожье прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 30.10.2023

В Запорожье прогремел мощный взрыв

В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал мощный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:56

2023-10-30T12:56

2023-10-30T12:56

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучал мощный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объёмный взрыв", - написал Рогов. Официальными комментариями по этому поводу РИА Новости пока не располагает. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20231030/ataka-1906092735.html

запорожье

запорожская область

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запорожье, запорожская область, владимир рогов