https://ria.ru/20231030/vystavka-1906260954.html

"Химия-2023": в Экспоцентре стартовала выставка химпромышленности и науки

"Химия-2023": в Экспоцентре стартовала выставка химпромышленности и науки - РИА Новости, 30.10.2023

"Химия-2023": в Экспоцентре стартовала выставка химпромышленности и науки

В столичном ЦВК "Экспоцентр" стартовала 26 международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2023", собравшая около 500 компаний из России,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:19

2023-10-30T18:19

2023-10-30T18:19

выставки

экспоцентр

химия

промышленность

москва

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В столичном ЦВК "Экспоцентр" стартовала 26 международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2023", собравшая около 500 компаний из России, Белоруссии, Казахстана, Ирана, Турции, Индии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). "На выставке представлены экспозиции 11 регионов России. Что касается зарубежного участия, особо хочется отметить национальные экспозиции Индии, Китая и Республики Беларусь. В этом году китайская выставочная зона выросла в три раза: на площади две тысячи квадратных метров свою продукцию продемонстрируют 200 участников из Китая", - сказал на открытии выставки первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов. Экспозиция охватывает все области химического производства. Тематически они представлены в разделах "Химия и нефтегазохимия", "ХимМашНасосы", "ХимЛабАналит", "Зеленая химия", Startup Chemzone (Стартап Химзона) и "Индустрия пластмасс". По мнению замминистра промышленности и торговли РФ Михаила Юрина, в этом году выставка стала еще масштабнее. "Помимо традиционных участников, появилось много новых инновационных компаний, которые демонстрируют свои разработки, в том числе импортозамещающей продукции, уникального оборудования и технических решений. Отмечу очень интересный стартап, связанный с искусственным интеллектом, который прогнозирует свойства химических веществ и помогает ученым и технологам находить наиболее оптимальные способы синтеза. В этом выставочном пространстве специалисты отрасли действительно заводят деловые связи, сообща ищут решения на актуальные вопросы и находят их", - сказал РИА Новости Юрин. Комментируя сегодняшнее состояние отрасли, он отметил, что, несмотря на ограничения в связи с негативной геополитической обстановкой, отечественные предприятия продолжают увеличивать объемы производства и работать на создание технологического суверенитета. "По итогам 2022 года объем отрасли составил 7 триллионов 700 миллиардов рублей. И в этом году мы ожидаем результаты не хуже. То есть отрасль растет и развивается. В прошлом году мы запустили 11 новых проектов, в этом году уже 13. Буквально на прошлой неделе министр участвовал в торжественном запуске первого в России производства перекиси водорода атрахиноновым методом, которое позволит сбалансировать внутреннее производство и потребление, и мы не будем закупать перекись водорода для медицинской, легкой и целлюлозно-бумажной промышленности", - рассказал Юрин. В прошлом году объем поддержки со стороны государства проектов химической отрасли, по его словам, составил порядка 34,5 миллиарда рублей. И эта работа продолжается. В частности, на реализацию научно-исследовательских работ Фонд развития промышленности выделяет льготное финансирование. "В этом году мы запустили новый инструмент – кластерную инвестплатформу, которая позволяет компенсировать до 70% ключевой ставки при работе с коммерческими кредитами. И сейчас совместно с Минэкономразвития работаем над модернизацией системы государственно-частного партнерства, чтобы его можно было использовать в промышленности, включая и химию", - поделился замминистра. Президент Российского союза химиков Виктор Иванов, в свою очередь, назвал ключевые задачи, стоящие сегодня перед отраслью. "Первое и самое главное – это развитие и выпуск микро- и малотоннажной химии. Это поручение президента и насущная потребность страны. Второе – это импортозамещение. И третье – развитие кадрового потенциала химического коммерса. Если мы эти три задачи выполним, значит, все будет успешно. Мы не пытаемся все заместить, но то, что можно, – обязаны. Наше преимущество в том, что у нас есть углеводородное сырье, что дает нам хорошие конкурентные возможности для дальнейшего развития", - подчеркнул Иванов. Теме инноваций и высокотехнологичности на выставке уделят большое внимание. Так, в разделе Startup ChemZone 11 компаний (отраслевые стартапы и малые предприятия) презентуют свои разработки широкому кругу потенциальных инвесторов и крупных участников рынка. В Центре подбора персонала работодатели смогут нанять достойных специалистов отрасли. Центральным событием деловой программы выставки "Химия-2023" станет ХI Московский международный химический форум с участием представителей химического комплекса, профильных министерств и отраслевых ассоциаций. Продлится выставка до 2 ноября включительно.

https://ria.ru/20231023/gosduma-1904705848.html

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