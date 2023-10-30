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Музей Востока на выставке "Россия" представит более ста экспонатов - РИА Новости, 30.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:37 30.10.2023 (обновлено: 13:38 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/vystavka-1906151457.html
Музей Востока на выставке "Россия" представит более ста экспонатов
Музей Востока на выставке "Россия" представит более ста экспонатов - РИА Новости, 30.10.2023
Музей Востока на выставке "Россия" представит более ста экспонатов
На выставке "Россия ближе к Востоку" Музея Востока в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ будет представлено более 100 экспонатов, в частности, РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:37
2023-10-30T13:38
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На выставке "Россия ближе к Востоку" Музея Востока в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ будет представлено более 100 экспонатов, в частности, из Дагестана, Адыгеи и Якутии, сообщил заместитель генерального директора Государственного музея Востока по выставкам Илья Зайцев. Государственному музею Востока в понедельник исполнилось 105 лет. "Это масштабный проект, который рассчитан, как минимум, на пять месяцев. Мы активные участники этого процесса, приглашаем всех посетить эту выставку начиная с 5 ноября, когда наш 13-й павильон откроется. Она называется "Россия ближе к Востоку". Мы попытались переосмыслить роль нашего музея как экспертной организации в этом удивительном процессе отбора экспонатов, экспертной оценки этого искусства народов нашей страны, которые наш музея ведет на протяжении 105 лет", - сказал Зайцев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, на выставке будет представлено более 100 экспонатов, которые представляют восточную культуру России – Чукотки, Дагестана, Адыгеи, Поволжья, Якутии, Тувы и других регионов. "Эта выставка позволит показать, что мы сделали за последние 50-60 лет. Это шедевры, которые нашим музеем были выявлены, сохранены, популяризированы", - заключил Зайцев. Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке в том числе представят итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
https://ria.ru/20231030/kalendar-1906128815.html
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россия, чукотка, поволжье, михаил мишустин, снг, культура, новости культуры
Россия, Чукотка, Поволжье, Михаил Мишустин, СНГ, Культура, Культура, Новости культуры
Музей Востока на выставке "Россия" представит более ста экспонатов

Музей Востока на выставке "Россия" на ВДНХ представит более 100 экспонатов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На выставке "Россия ближе к Востоку" Музея Востока в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ будет представлено более 100 экспонатов, в частности, из Дагестана, Адыгеи и Якутии, сообщил заместитель генерального директора Государственного музея Востока по выставкам Илья Зайцев.
Государственному музею Востока в понедельник исполнилось 105 лет.
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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"Это масштабный проект, который рассчитан, как минимум, на пять месяцев. Мы активные участники этого процесса, приглашаем всех посетить эту выставку начиная с 5 ноября, когда наш 13-й павильон откроется. Она называется "Россия ближе к Востоку". Мы попытались переосмыслить роль нашего музея как экспертной организации в этом удивительном процессе отбора экспонатов, экспертной оценки этого искусства народов нашей страны, которые наш музея ведет на протяжении 105 лет", - сказал Зайцев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, на выставке будет представлено более 100 экспонатов, которые представляют восточную культуру РоссииЧукотки, Дагестана, Адыгеи, Поволжья, Якутии, Тувы и других регионов.
"Эта выставка позволит показать, что мы сделали за последние 50-60 лет. Это шедевры, которые нашим музеем были выявлены, сохранены, популяризированы", - заключил Зайцев.
Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке в том числе представят итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.
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