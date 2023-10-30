https://ria.ru/20231030/vystavka-1906151457.html

Музей Востока на выставке "Россия" представит более ста экспонатов

Музей Востока на выставке "Россия" представит более ста экспонатов - РИА Новости, 30.10.2023

Музей Востока на выставке "Россия" представит более ста экспонатов

На выставке "Россия ближе к Востоку" Музея Востока в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ будет представлено более 100 экспонатов, в частности, РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:37

2023-10-30T13:37

2023-10-30T13:38

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. На выставке "Россия ближе к Востоку" Музея Востока в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ будет представлено более 100 экспонатов, в частности, из Дагестана, Адыгеи и Якутии, сообщил заместитель генерального директора Государственного музея Востока по выставкам Илья Зайцев. Государственному музею Востока в понедельник исполнилось 105 лет. "Это масштабный проект, который рассчитан, как минимум, на пять месяцев. Мы активные участники этого процесса, приглашаем всех посетить эту выставку начиная с 5 ноября, когда наш 13-й павильон откроется. Она называется "Россия ближе к Востоку". Мы попытались переосмыслить роль нашего музея как экспертной организации в этом удивительном процессе отбора экспонатов, экспертной оценки этого искусства народов нашей страны, которые наш музея ведет на протяжении 105 лет", - сказал Зайцев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, на выставке будет представлено более 100 экспонатов, которые представляют восточную культуру России – Чукотки, Дагестана, Адыгеи, Поволжья, Якутии, Тувы и других регионов. "Эта выставка позволит показать, что мы сделали за последние 50-60 лет. Это шедевры, которые нашим музеем были выявлены, сохранены, популяризированы", - заключил Зайцев. Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на выставке в том числе представят итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.

https://ria.ru/20231030/kalendar-1906128815.html

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россия, чукотка, поволжье, михаил мишустин, снг, культура, новости культуры