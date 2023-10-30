https://ria.ru/20231030/vydry-1906237774.html

Калининградский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольера с выдрами

Калининградский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольера с выдрами - РИА Новости, 30.10.2023

Калининградский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольера с выдрами

Калининградский зоопарк запустил в тестовом режиме прямую трансляцию из вольера выдр Марека и Карибы, об этом организация объявила в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:15

2023-10-30T17:15

2023-10-30T18:14

хорошие новости

калининградский зоопарк

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906258761_22:0:1190:657_1920x0_80_0_0_e6be1d95a681b4ca9bdfe9a6ab4f23ed.jpg

КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Калининградский зоопарк запустил в тестовом режиме прямую трансляцию из вольера выдр Марека и Карибы, об этом организация объявила в своем Telegram-канале. "Запустили прямую трансляцию из вольера выдр Марека и Карибы. Пока тестируем, поэтому по видео могут быть огрехи, — просим понять и простить, дело временное", — отмечается в публикации.Как рассказали РИА Новости в Калининградском зоопарке, Кариба живет здесь с 2015 года. Ее нашли в браконьерских силках. Из-за сильных повреждений ветеринарам пришлось ампутировать животному лапу, после чего назад в природу выдру выпускать не стали. Сотрудники подмечают, что у Карибы очень скрытный характер. Ее партнер Марек прибыл в зоопарк пару лет назад из Чехии. Он очень активный и ориентирован на людей. "Мы хотели бы запустить трансляцию еще из вольеров орангутанов. Там у нас подросток Оле. Это просто комок радости и счастья. Совершенно забавное существо. Мы сейчас думаем о том, чтобы установить камеру. Но шаловливые лапки орангутанов, которые пролезают и разбирают любой механизм, — их надо учитывать", — сообщили в зоопарке. Также там рассказали, что всего сейчас идут три трансляции. Одна — из вольера трубкозуба Терри. Он активен ближе к вечеру и ночью. Днем посетители зоопарка чаще видят его спящим. Еще одна трансляция идет из вольера кустарниковых собак. Их семь, они переехали в Калининград в прошлом году из Московского зоопарка. Это норные животные, которые сразу вырыли себе в вольере систему тоннелей и проходов, и их оттуда сложно выманить. Трансляция помогает увидеть, чем они там занимаются.

https://ria.ru/20230904/vydry-1894026490.html

https://ria.ru/20231028/tyulen-1905811248.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининградский зоопарк, общество