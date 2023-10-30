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Калининградский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольера с выдрами - РИА Новости, 30.10.2023
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Хорошие новости
 
17:15 30.10.2023 (обновлено: 18:14 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/vydry-1906237774.html
Калининградский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольера с выдрами
Калининградский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольера с выдрами - РИА Новости, 30.10.2023
Калининградский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольера с выдрами
Калининградский зоопарк запустил в тестовом режиме прямую трансляцию из вольера выдр Марека и Карибы, об этом организация объявила в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:15
2023-10-30T18:14
хорошие новости
калининградский зоопарк
общество
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КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Калининградский зоопарк запустил в тестовом режиме прямую трансляцию из вольера выдр Марека и Карибы, об этом организация объявила в своем Telegram-канале. "Запустили прямую трансляцию из вольера выдр Марека и Карибы. Пока тестируем, поэтому по видео могут быть огрехи, — просим понять и простить, дело временное", — отмечается в публикации.Как рассказали РИА Новости в Калининградском зоопарке, Кариба живет здесь с 2015 года. Ее нашли в браконьерских силках. Из-за сильных повреждений ветеринарам пришлось ампутировать животному лапу, после чего назад в природу выдру выпускать не стали. Сотрудники подмечают, что у Карибы очень скрытный характер. Ее партнер Марек прибыл в зоопарк пару лет назад из Чехии. Он очень активный и ориентирован на людей. "Мы хотели бы запустить трансляцию еще из вольеров орангутанов. Там у нас подросток Оле. Это просто комок радости и счастья. Совершенно забавное существо. Мы сейчас думаем о том, чтобы установить камеру. Но шаловливые лапки орангутанов, которые пролезают и разбирают любой механизм, — их надо учитывать", — сообщили в зоопарке. Также там рассказали, что всего сейчас идут три трансляции. Одна — из вольера трубкозуба Терри. Он активен ближе к вечеру и ночью. Днем посетители зоопарка чаще видят его спящим. Еще одна трансляция идет из вольера кустарниковых собак. Их семь, они переехали в Калининград в прошлом году из Московского зоопарка. Это норные животные, которые сразу вырыли себе в вольере систему тоннелей и проходов, и их оттуда сложно выманить. Трансляция помогает увидеть, чем они там занимаются.
https://ria.ru/20230904/vydry-1894026490.html
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калининградский зоопарк, общество
Хорошие новости, Калининградский зоопарк, Общество
Калининградский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольера с выдрами

Калининградский зоопарк запустил видеотрансляцию из вольера выдр Марека и Карибы

© Калининградский зоопаркВыдра в Калининградском зоопарке
Выдра в Калининградском зоопарке
© Калининградский зоопарк
Выдра в Калининградском зоопарке
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Калининградский зоопарк запустил в тестовом режиме прямую трансляцию из вольера выдр Марека и Карибы, об этом организация объявила в своем Telegram-канале.
"Запустили прямую трансляцию из вольера выдр Марека и Карибы. Пока тестируем, поэтому по видео могут быть огрехи, — просим понять и простить, дело временное", — отмечается в публикации.
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Как рассказали РИА Новости в Калининградском зоопарке, Кариба живет здесь с 2015 года. Ее нашли в браконьерских силках. Из-за сильных повреждений ветеринарам пришлось ампутировать животному лапу, после чего назад в природу выдру выпускать не стали. Сотрудники подмечают, что у Карибы очень скрытный характер. Ее партнер Марек прибыл в зоопарк пару лет назад из Чехии. Он очень активный и ориентирован на людей.
"Мы хотели бы запустить трансляцию еще из вольеров орангутанов. Там у нас подросток Оле. Это просто комок радости и счастья. Совершенно забавное существо. Мы сейчас думаем о том, чтобы установить камеру. Но шаловливые лапки орангутанов, которые пролезают и разбирают любой механизм, — их надо учитывать", — сообщили в зоопарке.
Также там рассказали, что всего сейчас идут три трансляции. Одна — из вольера трубкозуба Терри. Он активен ближе к вечеру и ночью. Днем посетители зоопарка чаще видят его спящим. Еще одна трансляция идет из вольера кустарниковых собак. Их семь, они переехали в Калининград в прошлом году из Московского зоопарка. Это норные животные, которые сразу вырыли себе в вольере систему тоннелей и проходов, и их оттуда сложно выманить. Трансляция помогает увидеть, чем они там занимаются.

Калининградский зоопарк — один из трех исторических зоопарков России (наряду с зоопарками Москвы и Санкт-Петербурга). Располагается на территории бывшего Кенигсбергского зоопарка, который был основан немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. Сейчас организация занимает территорию в 16,37 гектаров. В коллекции насчитывается 2177 животных 284 видов.

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