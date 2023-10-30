https://ria.ru/20231030/vybory-1906276288.html
Опрос: большинство украинцев не хотят выборов во время боевых действий
Опрос: большинство украинцев не хотят выборов во время боевых действий - РИА Новости, 30.10.2023
Опрос: большинство украинцев не хотят выборов во время боевых действий
Большинство жителей Украины выступают против идеи проведения выборов в стране во время военного положения, против высказались более 80% респондентов,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:43
2023-10-30T19:43
2023-10-30T19:44
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Большинство жителей Украины выступают против идеи проведения выборов в стране во время военного положения, против высказались более 80% респондентов, свидетельствует данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)."По состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. Шестнадцать процентов считают, что выборы уже должны проводиться, несмотря на войну", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Также, как показывают данные опроса, 65% респондентов негативно относятся к идее дистанционного голосования через интернет и переживают за возможных фальсификаций. При этом формат такого голосования поддерживают - 29%. Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС провел в период с 30 сентября по 13 октября этого года методом телефонных интервью, было опрошено 1010 человек во всех регионах страны. Формальная погрешность составляет 2,4%. Как заявлял ранее Владимир Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.
https://ria.ru/20231009/peskov-1901485724.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f305644dd6dd1007ed09c92a4cfa024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский
Опрос: большинство украинцев не хотят выборов во время боевых действий
КМИС: 81% украинцев выступают против проведения выборов во время боевых действий