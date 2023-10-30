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Опрос: большинство украинцев не хотят выборов во время боевых действий - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 30.10.2023 (обновлено: 19:44 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/vybory-1906276288.html
Опрос: большинство украинцев не хотят выборов во время боевых действий
Опрос: большинство украинцев не хотят выборов во время боевых действий - РИА Новости, 30.10.2023
Опрос: большинство украинцев не хотят выборов во время боевых действий
Большинство жителей Украины выступают против идеи проведения выборов в стране во время военного положения, против высказались более 80% респондентов,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:43
2023-10-30T19:44
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Большинство жителей Украины выступают против идеи проведения выборов в стране во время военного положения, против высказались более 80% респондентов, свидетельствует данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)."По состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. Шестнадцать процентов считают, что выборы уже должны проводиться, несмотря на войну", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Также, как показывают данные опроса, 65% респондентов негативно относятся к идее дистанционного голосования через интернет и переживают за возможных фальсификаций. При этом формат такого голосования поддерживают - 29%. Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС провел в период с 30 сентября по 13 октября этого года методом телефонных интервью, было опрошено 1010 человек во всех регионах страны. Формальная погрешность составляет 2,4%. Как заявлял ранее Владимир Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.
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украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский
Опрос: большинство украинцев не хотят выборов во время боевых действий

КМИС: 81% украинцев выступают против проведения выборов во время боевых действий

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Большинство жителей Украины выступают против идеи проведения выборов в стране во время военного положения, против высказались более 80% респондентов, свидетельствует данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
«
"По состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. Шестнадцать процентов считают, что выборы уже должны проводиться, несмотря на войну", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Также, как показывают данные опроса, 65% респондентов негативно относятся к идее дистанционного голосования через интернет и переживают за возможных фальсификаций. При этом формат такого голосования поддерживают - 29%.
Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС провел в период с 30 сентября по 13 октября этого года методом телефонных интервью, было опрошено 1010 человек во всех регионах страны. Формальная погрешность составляет 2,4%.
Как заявлял ранее Владимир Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.
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