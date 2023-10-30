https://ria.ru/20231030/vybory-1906276288.html

Опрос: большинство украинцев не хотят выборов во время боевых действий

Опрос: большинство украинцев не хотят выборов во время боевых действий - РИА Новости, 30.10.2023

Опрос: большинство украинцев не хотят выборов во время боевых действий

Большинство жителей Украины выступают против идеи проведения выборов в стране во время военного положения, против высказались более 80% респондентов,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T19:43

2023-10-30T19:43

2023-10-30T19:44

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Большинство жителей Украины выступают против идеи проведения выборов в стране во время военного положения, против высказались более 80% респондентов, свидетельствует данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)."По состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. Шестнадцать процентов считают, что выборы уже должны проводиться, несмотря на войну", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Также, как показывают данные опроса, 65% респондентов негативно относятся к идее дистанционного голосования через интернет и переживают за возможных фальсификаций. При этом формат такого голосования поддерживают - 29%. Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС провел в период с 30 сентября по 13 октября этого года методом телефонных интервью, было опрошено 1010 человек во всех регионах страны. Формальная погрешность составляет 2,4%. Как заявлял ранее Владимир Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения.

https://ria.ru/20231009/peskov-1901485724.html

украина

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украина, владимир зеленский