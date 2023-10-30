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Людмила Воробьева: индонезийцы хотели бы президента масштаба Путина

Людмила Воробьева: индонезийцы хотели бы президента масштаба Путина - РИА Новости, 30.10.2023

Людмила Воробьева: индонезийцы хотели бы президента масштаба Путина

Выборы следующего президента Индонезии состоятся 14 февраля 2024 года, в них будут участвовать три кандидата. Новому лидеру Индонезии предстоит решить, вступать РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:00

2023-10-30T10:00

2023-10-30T10:00

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Выборы следующего президента Индонезии состоятся 14 февраля 2024 года, в них будут участвовать три кандидата. Новому лидеру Индонезии предстоит решить, вступать ли стране в БРИКС, продолжать ли сотрудничество с США на фоне поддержки Штатами Израиля в конфликте с палестинцами, а также ряд других стратегически важных вопросов. Какого человека хотели бы видеть индонезийцы во главе страны, а также об укрепляющейся дружбе Джакарты и Москвы, несмотря на попытки Запада изолировать российскую дипмиссию, в интервью РИА Новости рассказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева. Беседовала Ульяна Мирошкина.— Вы стали послом России в Индонезии в 2018 году. Как различается Индонезия, которую вы увидели в свой первый день на должности главы дипмиссии, и Индонезия сегодняшняя?— Конечно, Индонезия меняется, пять лет это довольно длительный срок. И я говорю даже не об экономическом развитии, которое видно невооруженным глазом. Джакарта меняется, и таким темпам прироста ВВП в нынешней ситуации многие могли бы позавидовать. Он составляет около 5 % в год, а это, учитывая опыт пандемии COVID-19 и текущий геополитический расклад, очень хороший результат. Но я бы хотела рассказать даже не об этом, а о том, что Индонезия все более уверенно себя чувствует, ощущает собственную значимость и меньшую зависимость от иностранных партнеров. Она чувствует, как повышается ее влияние и авторитет — не только среди стран АСЕАН, где она выступает безусловным лидером, не только среди мусульманских стран, но и в целом мире. Свидетельством этого, конечно, стало успешное проведение Индонезией мероприятий "большой двадцатки" и ее завершающаяся сейчас вахта в АСЕАН. Индонезийцы все больше ощущают себя частью великой страны, которой Индонезия и является. Это, безусловно, соответствует нашим интересам, потому что Россия предлагает своим партнерам вовсе не доминирование, а равноправное сотрудничество в интересах народов, в данном случае — Индонезии и России. Эту крепкую уверенность индонезийцев в своих силах очень приятно отмечать.Если же говорить о каких-то более материальных моментах, мне очень приятно, что я участвовала в открытии памятника Юрию Гагарину в Индонезии, которое было приурочено к 70-летию наших дипломатических отношений. В этом году мы также открыли памятную табличку на монументе подводной лодки советского производства, установленной в городе Сурабая — втором по величине городе Индонезии, в котором находится крупный порт. В конце 1950-х Советский Союз передал Индонезии несколько подводных лодок, в том числе и эту. Сейчас она находится в музее Сурабаи в качестве монумента и памятника, напоминая о той помощи, которую наша страна оказала в обеспечении территориальной целостности Индонезии. В День России — 12 июня — эту табличку открыли при участии представителей командования ВМФ Российской Федерации, а также кораблей нашего Тихоокеанского флота.— Уже под конец вашего срока в должности посла России в Индонезии, в 2022 году, западные дипмиссии попытались поместить вас в своеобразную дипломатическую изоляцию. Насколько мне известно, ваши западные коллеги позволяли себе откровенный дипломатический моветон и даже препятствовали укреплению российско-индонезийских отношений. Как вам удалость это преодолеть?— Никакой изоляции не получилось. В Джакарте находится более 120 диппредставительств и многие мои коллеги по дипкорпусу из стран Азии, Африки, арабского мира и Латинской Америки, наоборот, всегда подчеркнуто вежливо и дружелюбно себя вели. Только небольшая кучка европейских и американских представителей позволяли себе не просто моветон, а откровенное хамство, даже не столько по отношению ко мне, сколько по отношению к индонезийцам. Представьте себе ситуацию: наши индонезийские друзья устраивают какое-нибудь мероприятие — абсолютно не политизированное, культурное — и приглашают туда меня и других послов. И когда приходит посол какой-нибудь европейской страны, видит меня, и, не говоря ни слова, убегает из зала — это прежде всего неуважение к индонезийцам. Приходилось объяснять индонезийцам, в чем дело, ведь для них это было абсолютным шоком, они не понимали, как можно так себя вести. Ведь у нас же есть дипломатические отношения с этими странами, мы их не разрывали. Да, не обязательно кидаться в объятия, но поздороваться, по крайней мере, можно. Не только для индонезийцев это было абсолютно неприемлемо и непонятно, большинство послов других стран на это также взирали с недоумением.Надо сказать, что сейчас ситуация изменилась, по крайней мере, никто не выбегает из помещения, некоторые даже стали здороваться. Сказываются, видимо, новые инструкции из Брюсселя. Очевидно, раньше был страх подвергнуться каким-то репрессиям, в случае если кто-то окажется на одной фотографии с послом России. Возможно, сейчас эти инструкции изменились.— Многие отмечали, что вы являлись одним из самых политически активных российских послов в Юго-Восточной Азии. Вы часто общались с местными и российскими СМИ, а также участвовали в многочисленных мероприятиях различного уровня, посвященных двусторонним отношениям. Как вы считаете, в какой степени это ваша личная заслуга как талантливого дипломата, а в какой поощрение Россией подобного стиля работы именно в Индонезии?— Здесь дело как раз в том, что индонезийская сторона и индонезийские партнеры всегда были готовы слушать и воспринимать то, что мы хотим до них донести, и проявляли большой интерес к этому. Индонезийцы относятся к нам очень хорошо, особенно простые люди. С началом специальной военной операции на Украине мы убедились в том, что простые люди в Индонезии нас поддерживают, даже есть такой тренд в соцсетях — кричать "Ура!" в поддержку России. И тут дело не в том, что они анализируют истоки конфликта, это скорее эмоциональное восприятие нашей страны как друга, как партнера, готового разговаривать на равных. Ни для кого не секрет, что наши западные "друзья" никого не воспринимают как равного себе и ведут себя соответственно. Индонезийцы это очень хорошо знают. Они прекрасно помнят колониальные времена и то, как себя в их стране вели голландцы. И поэтому антизападные настроения здесь сильны. Конечно, мы почувствовали эту потребность у индонезийцев узнать, что, собственно, происходит в мире. Отсюда и огромное количество запросов на встречи, интервью, публичные лекции. С начала СВО я дала более сотни интервью различным средствам массовой информации. Все потому, что был и есть спрос на нашу точку зрения, она здесь находит отклик. И конечно, для индонезийцев очень важен и значим наш антинеоколониальный нарратив — в Индонезии к нему относятся с огромным пониманием по уже названным мною причинам.Если и мне удалось что-то сделать и если во всем этом есть и мой скромный вклад, то, конечно, я была бы счастлива. Потому что Индонезия — прекрасная страна с прекрасными людьми и огромным потенциалом для дальнейшего сотрудничества и развития отношений. У нашего сотрудничества есть не только прошлое, но и будущее. И то, что индонезийская молодежь так тепло относится к России, залог наших хороших отношений и впредь.— Будете ли вы скучать по чему-то в Индонезии? Выражаясь фигурально, заберете ли вы часть этой страны с собой, в Россию?— Распространено считать, что дипломатический язык — это язык недомолвок, язык намеков. Так вот, я говорю совершенно искренне: я влюбилась в Индонезию с первого взгляда и по-прежнему влюблена. Индонезия — страна с замечательными традициями, природой, искусством, а в первую очередь, с замечательными людьми. Индонезийцы настолько добры, отзывчивы и гостеприимны, что, наверное, трудно найти еще одну такую нацию. И, как я уже говорила, они осознают себя частью великой страны, поэтому им не нужны никакие барьеры, они открыты и дружелюбны.Кончено, частичка Индонезии всегда будет со мной, и, наоборот, частичка моего сердца навсегда здесь останется. Для меня это были очень интересные годы. Да, было трудно и в COVID-19, и в текущей геополитической ситуации. Тем не менее, эти прекрасные воспоминания все равно останутся со мной, и я надеюсь, что мои индонезийские друзья тоже останутся моими друзьями. Все индонезийцы говорят мне: приезжайте еще!— Какие наставления вы бы дали вашему преемнику?— Мой преемник очень опытный дипломат. Я пока не буду называть его фамилию, еще не получено официальное одобрение с индонезийской стороны. Он много лет провел в Юго-Восточной Азии и прекрасно знает регион, обладает отличными качествами дипломата и, очевидно, в моих наставлениях вряд ли нуждается. Но, опять-таки, как проживший тридцать лет в Юго-Восточной Азии человек, я могу сказать, что главное — это люди, особенно здесь, в Индонезии. Человеческий контакт абсолютно бесценен и незаменим. Без него будет трудно чего-либо добиться. Вот, наверное, моя главная рекомендация.— Комментируя текущую повестку наших отношений с Индонезией, как вы считаете, ожидается ли улучшение взаимопонимания на фоне ситуации на Ближнем Востоке?— Взаимопонимание у нас и так на достаточно хорошем уровне. Те отношения, которые сейчас существуют между нашими странами, — результат общности и близости наших взглядов на то, что сейчас происходит в мире, в том числе и на ситуацию на Ближнем Востоке. Поддержка Палестины — это один из безусловных приоритетов внешней политики Индонезии. Индонезийцы безоговорочно выступают на стороне Палестины, очень сильны антиизраильские и антиамериканские настроения — позиция США по поддержке Израиля ни у кого восторга здесь не вызывает. Недавно были демонстрации у американского посольства и даже у голландского посольства. Наши с Индонезией позиции близки, и это индонезийцам очень хорошо известно. Нельзя решить эту проблему без решения о создании независимого палестинского государства, в этом мы абсолютно совпадаем с индонезийцами.— Глава индонезийского флота заявил, что закупка подводных лодок является приоритетом для наращивания мощи ВМС Индонезии. Владеете ли вы информацией, планирует ли страна закупать российские подлодки?— Такой информации у нас нет. Я думаю, что все оборонные решения, в том числе и такие серьезные, как закупка подводных лодок, будут приниматься после выборов президента Индонезии, которые состоятся в феврале следующего года.— Летом поступали многочисленные сообщения о том, что Индонезия является одним из сильнейших кандидатов на вступление в БРИКС. Однако, вопреки ожиданиям, этого не произошло. Осталась ли надежда на то, что следующий индонезийский президент будет более решителен в этом вопросе во время новой волны заявок на вступление в альянс?— Действительно, официальной заявки Индонезии на подключение к БРИКС передано не было, тем не менее к вступлению здесь интерес до сих пор есть. Как вы знаете, президент Индонезии Джоко Видодо лично присутствовал на саммите БРИКС в ЮАР. Я связываю несостоявшееся вступление в БРИКС с предвыборной ситуацией и полагаю, что все решения по этому вопросу будут приниматься после выборов. Вердикт будет зависеть от того, кто займет президентское кресло.— Высказывались ли уже основные кандидаты в президенты по вопросу вступления Индонезии в БРИКС?— Нет, пока таких заявлений не было. Только-только произошла регистрация кандидатов, когда последняя из трех пар кандидатов в президенты и вице-президенты подала свою заявку. Я думаю, что мы услышим больше высказываний об этом, когда кандидаты обозначат свою официальную программу в ближайшее время. Как мне кажется, кто бы ни занял пост президента Индонезии, эта страна действительно остается очень сильным кандидатом на вступление в БРИКС. Я, конечно, не берусь делать какие-то официальные прогнозы, но, по моему личному мнению, рано или поздно Индонезия присоединится к форуму БРИКС.— Какого человека индонезийский электорат видит достойным лидером страны, какие характеристики индонезийцы приписывают хорошему президенту? Возможно ли, что они так же с вдохновением смотрят на модель, которой придерживаются Россия и Китай, где глава страны является сильным лидером мнений?— Мне кажется, что не только индонезийцы, а многие в мире вдохновляются нашей практикой. Могу сказать с абсолютной уверенностью, что одним из факторов, из-за которых простые индонезийцы нас поддержали с начала специальной военной операции на Украине, является личная популярность Владимира Владимировича Путина. Например, я своими глазами видела на дорогах Индонезии грузовики, на которых были изображены портреты Владимира Владимировича и написано "Ура". Многие индонезийцы также говорили мне, что они хотели бы видеть лидера такого же масштаба в качестве главы индонезийского государства. Кто победит на выборах — сказать трудно, мы будем уважать любой выбор индонезийского народа.

https://ria.ru/20230920/rossiya-1897439736.html

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

https://ria.ru/20220630/diplomatiya-1798964457.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html

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