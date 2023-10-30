https://ria.ru/20231030/vmf-1906204728.html

В ВМФ появятся новые корабли с высокоточным оружием

В ВМФ появятся новые корабли с высокоточным оружием - РИА Новости, 30.10.2023

В ВМФ появятся новые корабли с высокоточным оружием

ВМФ России будет пополнятся новыми боевыми кораблями океанской и морской зон с высокоточным оружием, с эффективными маневренными и скоростными характеристиками, РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:54

2023-10-30T15:54

2023-10-30T15:54

новое оружие россии

безопасность

николай евменов

россия

вмф рф

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. ВМФ России будет пополнятся новыми боевыми кораблями океанской и морской зон с высокоточным оружием, с эффективными маневренными и скоростными характеристиками, сообщил в понедельник главком адмирал Николай Евменов, слова которого приводят в Минобороны России, поздравляя моряков-надводников с профессиональным праздником. День моряка-надводника ежегодно отмечается 30 октября. Евменов направил поздравительные телеграммы командованиям Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров и экипажей надводных кораблей, выполняющих задачи в морской и океанской зоне. "Современный ВМФ России и далее продолжит пополняться новейшими боевыми кораблями океанской и морской зоны, оснащенными высокоточным оружием и обладающими эффективными маневренными и скоростными характеристиками", - сообщил Евменов в телеграмме. Он добавил, что возникающие на море новые вызовы и угрозы подтверждают, что наличие сильного флота обеспечит России прочные позиции в многополярном мире, позволит ей "эффективно реализовывать и защищать национальные интересы". Кроме того, адмирал поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны: "Ваш пример помогает воспитывать в новых поколениях российских моряков понимание высокой чести, чувство гордости за наше Отечество, вдохновлять будущих защитников нашей Родины". Евменов выразил мнение, что и нынешнее поколение моряков являются достойными продолжателями героической истории свои предшественников. "Они с честью исполняют свой воинский долг, самоотверженно служат Отечеству, выполняя задачи по предназначению в Мировом океане, а также решая самые сложные боевые задачи в ходе специальный военной операции, действуют грамотно и слажено, проявляя мужество и героизм", - отметил адмирал.

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https://ria.ru/20230621/podlodki-1879469485.html

https://ria.ru/20230628/tsirkon-1880748679.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николай евменов, россия, вмф рф