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Азаров назвал условие для немедленного визита Зеленского в Москву - РИА Новости, 30.10.2023
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05:05 30.10.2023 (обновлено: 08:00 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/vizit-1906063081.html
Азаров назвал условие для немедленного визита Зеленского в Москву
Азаров назвал условие для немедленного визита Зеленского в Москву - РИА Новости, 30.10.2023
Азаров назвал условие для немедленного визита Зеленского в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский сразу же приедет на мирные переговоры в Москву, если в Вашингтоне примут такое решение, заявил бывший премьер Украины... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:05
2023-10-30T08:00
в мире
украина
россия
сша
москва
николай азаров (политик)
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сразу же приедет на мирные переговоры в Москву, если в Вашингтоне примут такое решение, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью "Известиям".&quot;Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: &quot;Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву&quot;. И так будет сделано немедленно&quot;, — сказал он.Как отметил Азаров, киевский режим не принимает решения самостоятельно. Зеленский может вести свою политику только "на каких-то уровнях", добавил экс-премьер Украины.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
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в мире, украина, россия, сша, москва, николай азаров (политик), владимир зеленский, энтони блинкен
В мире, Украина, Россия, США, Москва, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Энтони Блинкен
Азаров назвал условие для немедленного визита Зеленского в Москву

Экс-премьер Украины назвал условием для визита Зеленского в Москву решение США

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сразу же приедет на мирные переговоры в Москву, если в Вашингтоне примут такое решение, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью "Известиям".
«

"Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: "Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву". И так будет сделано немедленно", — сказал он.

Как отметил Азаров, киевский режим не принимает решения самостоятельно. Зеленский может вести свою политику только "на каких-то уровнях", добавил экс-премьер Украины.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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