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Азаров назвал условие для немедленного визита Зеленского в Москву
Азаров назвал условие для немедленного визита Зеленского в Москву - РИА Новости, 30.10.2023
Азаров назвал условие для немедленного визита Зеленского в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский сразу же приедет на мирные переговоры в Москву, если в Вашингтоне примут такое решение, заявил бывший премьер Украины... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:05
2023-10-30T05:05
2023-10-30T08:00
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николай азаров (политик)
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сразу же приедет на мирные переговоры в Москву, если в Вашингтоне примут такое решение, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью "Известиям"."Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: "Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву". И так будет сделано немедленно", — сказал он.Как отметил Азаров, киевский режим не принимает решения самостоятельно. Зеленский может вести свою политику только "на каких-то уровнях", добавил экс-премьер Украины.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Азаров назвал условие для немедленного визита Зеленского в Москву
Экс-премьер Украины назвал условием для визита Зеленского в Москву решение США