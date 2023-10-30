https://ria.ru/20231030/uroki-1906163072.html

Уроки истории с выездом организуют для школ Нижнего Новгорода и Волгограда

Уроки истории с выездом организуют для школ Нижнего Новгорода и Волгограда - РИА Новости, 30.10.2023

Уроки истории с выездом организуют для школ Нижнего Новгорода и Волгограда

Уроки истории с путешествиями нижегородских школьников в Волгоград и волгоградских в Нижний Новгород будут проводиться с ноября, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:13

2023-10-30T14:13

2023-10-30T14:13

нижегородская область

нижний новгород

волгоград

глеб никитин

андрей бочаров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Уроки истории с путешествиями нижегородских школьников в Волгоград и волгоградских в Нижний Новгород будут проводиться с ноября, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Как рассказал глава региона, он неоднократно обсуждал с родителями нижегородских школьников, что классические уроки истории не всегда дают возможность в полной мере осознать масштабность некоторых событий. Если можно ознакомить детей с материалом на месте, где разворачивались эти события, все гораздо надежнее сохраняется в памяти, считает Никитин."Готовимся к запуску нашего нового образовательного проекта "Уроки с путешествием. Нижний Новгород - Волгоград". <…> Решил реализовать идею таких уроков в рамках путешествий именно в год 80-летия разгрома нашей армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Где, как не в Волгограде, на Мамаевом кургане, знакомиться с историей этого важнейшего для нашей страны сражения", - написал Никитин в своем телеграм-канале.Он отметил, что инициативу поддержал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Школьников Волгоградской области отправят в Нижний Новгород для изучения истории ополчения Минина и Пожарского."Рассчитываю, что в первую очередь наши школьники оценят такой нестандартный формат уроков истории. Стартуют познавательные поездки уже в ноябре и продолжатся до весны, от Нижегородской области в проекте примут участие более 13 тысяч учеников 10 классов. Путешествовать они будут на специально назначенном поезде, в Волгограде, как и в Нижнем, их ждут не просто уроки, а полноценная экскурсионно-образовательная программа", - подчеркнул Никитин.

https://ria.ru/20231027/vlksm-1905713505.html

нижний новгород

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, волгоград, глеб никитин, андрей бочаров