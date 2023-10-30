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В Мексике ураган Отис унес жизни не менее 45 человек - РИА Новости, 30.10.2023
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17:38 30.10.2023 (обновлено: 17:39 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/uragan-1906250659.html
В Мексике ураган Отис унес жизни не менее 45 человек
В Мексике ураган Отис унес жизни не менее 45 человек - РИА Новости, 30.10.2023
В Мексике ураган Отис унес жизни не менее 45 человек
Жертвами урагана Отис, который обрушился на мексиканский штат Герреро на прошлой неделе, стали 45 человек, еще 47 числятся пропавшими без вести, сообщила... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:38
2023-10-30T17:39
в мире
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герреро
акапулько
общество
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МЕХИКО, 30 окт - РИА Новости. Жертвами урагана Отис, который обрушился на мексиканский штат Герреро на прошлой неделе, стали 45 человек, еще 47 числятся пропавшими без вести, сообщила губернатор Эвелин Сальгадо. "По предварительным данным, 45 человек погибли и 47 человек числятся пропавшими", - сказала Сальгадо в ходе пресс-конференции, которую транслирует в социальных сетях правительство Мексики. Накануне министерство общественной безопасности страны сообщало о 48 погибших и шести пропавших после стихийного бедствия. В министерстве иностранных дел Мексики заявили, что к понедельнику смогли обнаружить и вывезти из Акапулько 263 иностранцев из девяти стран Европы и Америки, не уточнив, является ли это число окончательным - ранее правительство сообщало, что десять граждан других государств числятся пропавшими. По данным правительства, в штате Герреро, преимущественно в курортном городе Акапулько, который принял на себя основной удар стихии, различные повреждения получили 600 отелей и кондоминиумов - это 80% от общего числа, а также более 273 тысяч жилых домов и 120 больниц и клиник. Без света остаются более 200 тысяч потребителей. Федеральные власти развернули в регионе масштабную операцию по восстановлению инфраструктуры и помощи населению - для пострадавших организованы полевые кухни, раздача воды, продуктов питания, лекарств и гуманитарной помощи. В составе воздушного моста, который используют для поставки личного состава, материалов и техники, действуют 15 грузовых самолетов ВМС, эвакуацию населения и туристов осуществляют 270 автобусов.
https://ria.ru/20231011/uragan-1901895811.html
https://ria.ru/20230808/tornado-1888868276.html
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в мире, мексика, герреро, акапулько, общество, происшествия
В мире, Мексика, Герреро, Акапулько, Общество, Происшествия
В Мексике ураган Отис унес жизни не менее 45 человек

Сальгадо: в Мексике ураган Отис унес жизни не менее 45 человек

© РИА НовостиПоследствия урагана "Отис" в мексиканском штате Герреро
Последствия урагана Отис в мексиканском штате Герреро
© РИА Новости
Последствия урагана "Отис" в мексиканском штате Герреро
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МЕХИКО, 30 окт - РИА Новости. Жертвами урагана Отис, который обрушился на мексиканский штат Герреро на прошлой неделе, стали 45 человек, еще 47 числятся пропавшими без вести, сообщила губернатор Эвелин Сальгадо.
«
"По предварительным данным, 45 человек погибли и 47 человек числятся пропавшими", - сказала Сальгадо в ходе пресс-конференции, которую транслирует в социальных сетях правительство Мексики.
Смерч - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Накануне министерство общественной безопасности страны сообщало о 48 погибших и шести пропавших после стихийного бедствия.
В министерстве иностранных дел Мексики заявили, что к понедельнику смогли обнаружить и вывезти из Акапулько 263 иностранцев из девяти стран Европы и Америки, не уточнив, является ли это число окончательным - ранее правительство сообщало, что десять граждан других государств числятся пропавшими.
По данным правительства, в штате Герреро, преимущественно в курортном городе Акапулько, который принял на себя основной удар стихии, различные повреждения получили 600 отелей и кондоминиумов - это 80% от общего числа, а также более 273 тысяч жилых домов и 120 больниц и клиник. Без света остаются более 200 тысяч потребителей.
Федеральные власти развернули в регионе масштабную операцию по восстановлению инфраструктуры и помощи населению - для пострадавших организованы полевые кухни, раздача воды, продуктов питания, лекарств и гуманитарной помощи. В составе воздушного моста, который используют для поставки личного состава, материалов и техники, действуют 15 грузовых самолетов ВМС, эвакуацию населения и туристов осуществляют 270 автобусов.
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