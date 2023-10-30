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На Украине выявили 40 воинских частей, начисливших липовые вознаграждения - РИА Новости, 30.10.2023
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22:04 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906297465.html
На Украине выявили 40 воинских частей, начисливших липовые вознаграждения
На Украине выявили 40 воинских частей, начисливших липовые вознаграждения - РИА Новости, 30.10.2023
На Украине выявили 40 воинских частей, начисливших липовые вознаграждения
Минобороны Украины сообщило, что по итогам внутреннего аудита выявило порядка 40 воинских частей, в которых командиры начислили дополнительные вознаграждения... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T22:04
2023-10-30T22:04
в мире
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киевская область
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рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны Украины сообщило, что по итогам внутреннего аудита выявило порядка 40 воинских частей, в которых командиры начислили дополнительные вознаграждения военнослужащим ВСУ, не участвующим в боевых действиях, на сумму более 123 миллиона гривен (более 3,3 миллиона долларов), сообщается, что виной сложившейся ситуации стало "свободное толкование" командирами понятия "боевые действия". "Более 123 миллионов гривен (более 3,3 миллиона долларов) дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевые задачи. Служба внутреннего аудита минобороны выяснила, что действующие правила позволяют командирам воинских частей (таких выявили более 40 - ред.) слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины. По данным министерства, так, к примеру, военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области, выплатили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен (почти 2,5 тысяч долларов). В этом регионе общая сумма "боевых выплат" составила около 6,5 миллиона гривен (более 178 тысяч долларов). Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, как передает пресс-служба, заявил, что манипуляции для злоупотреблений будут выявлены и закрыты. В минобороны добавили, что проводят консультации с генеральным штабом ВСУ, чтобы "выплаты дополнительного вознаграждения получали только те, кто выполняет боевые задания и принимает участие в боевых действиях". Владимир Зеленский 3 сентября сообщил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Умеров уже 6 сентября анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепция трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
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в мире, украина, киевская область, владимир зеленский, алексей резников, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Киевская область, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Украине выявили 40 воинских частей, начисливших липовые вознаграждения

МО Украины выявило 40 воинских частей, начисливших липовые вознаграждения

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны Украины сообщило, что по итогам внутреннего аудита выявило порядка 40 воинских частей, в которых командиры начислили дополнительные вознаграждения военнослужащим ВСУ, не участвующим в боевых действиях, на сумму более 123 миллиона гривен (более 3,3 миллиона долларов), сообщается, что виной сложившейся ситуации стало "свободное толкование" командирами понятия "боевые действия".
"Более 123 миллионов гривен (более 3,3 миллиона долларов) дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевые задачи. Служба внутреннего аудита минобороны выяснила, что действующие правила позволяют командирам воинских частей (таких выявили более 40 - ред.) слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.
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По данным министерства, так, к примеру, военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области, выплатили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен (почти 2,5 тысяч долларов). В этом регионе общая сумма "боевых выплат" составила около 6,5 миллиона гривен (более 178 тысяч долларов). Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, как передает пресс-служба, заявил, что манипуляции для злоупотреблений будут выявлены и закрыты. В минобороны добавили, что проводят консультации с генеральным штабом ВСУ, чтобы "выплаты дополнительного вознаграждения получали только те, кто выполняет боевые задания и принимает участие в боевых действиях".
Владимир Зеленский 3 сентября сообщил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Умеров уже 6 сентября анонсировал проведение аудита всех подведомственных направлений и сообщал о разработке новой концепция трансформации министерства в соответствии с нормами НАТО.
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