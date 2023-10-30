https://ria.ru/20231030/ukraina-1906265830.html

МИД России сообщил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной

МИД России сообщил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной - РИА Новости, 30.10.2023

МИД России сообщил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной

Российский МИД официально сообщил, что действие соглашения о безвизовых поездках РФ и Украина от 1997 года прекратило свое действие с 1 января нынешнего года. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:44

2023-10-30T18:44

2023-10-30T19:20

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский МИД официально сообщил, что действие соглашения о безвизовых поездках РФ и Украина от 1997 года прекратило свое действие с 1 января нынешнего года. На портале pravo.gov.ru размещено сообщение министерства, датированное 30 октября том, что "1 января 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины, подписанного в Москве 16 января 1997 года". Украина в 2022 году заявила о введении визового режима с Россией. В адрес российской стороны были направлены электронные копии украинской ноты с соответствующим уведомлением.

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html

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