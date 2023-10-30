"Шансы на победу". В Киеве неожиданно высказались о Западе
"Украинская правда": конфетно-букетный период отношений с Западом закончился
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украина перестает быть самой важной темой на Западе после начала конфликта на Ближнем Востоке, цитирует "Украинская правда" источник из Офиса Владимира Зеленского.
"Цветочно-букетный период в отношениях закончился. Теперь надо внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь", — сказал собеседник издания.
"Цветочно-букетный период в отношениях закончился. Теперь надо внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь", — сказал собеседник издания.
По его словам, таких их накопилось много.
"Сам перечень нужных Украине реформ занимает пять страниц А4. Прагматичный мир входит в сезон выборов, поэтому Украина должна стать для своих друзей "донором побед"… Иначе сохранить поддержку, а с ней и шансы на обозримую победу будет очень и очень трудно", — говорится в статье.
"Сам перечень нужных Украине реформ занимает пять страниц А4. Прагматичный мир входит в сезон выборов, поэтому Украина должна стать для своих друзей "донором побед"… Иначе сохранить поддержку, а с ней и шансы на обозримую победу будет очень и очень трудно", — говорится в статье.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
При этом на минувшей неделе группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.