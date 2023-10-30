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"Шансы на победу". В Киеве неожиданно высказались о Западе - РИА Новости, 30.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 30.10.2023 (обновлено: 16:37 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906197168.html
"Шансы на победу". В Киеве неожиданно высказались о Западе
"Шансы на победу". В Киеве неожиданно высказались о Западе - РИА Новости, 30.10.2023
"Шансы на победу". В Киеве неожиданно высказались о Западе
Украина перестает быть самой важной темой на Западе после начала конфликта на Ближнем Востоке, цитирует "Украинская правда" источник из Офиса Владимира... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:44
2023-10-30T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украина перестает быть самой важной темой на Западе после начала конфликта на Ближнем Востоке, цитирует "Украинская правда" источник из Офиса Владимира Зеленского. "Цветочно-букетный период в отношениях закончился. Теперь надо внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь", — сказал собеседник издания.По его словам, таких их накопилось много. "Сам перечень нужных Украине реформ занимает пять страниц А4. Прагматичный мир входит в сезон выборов, поэтому Украина должна стать для своих друзей "донором побед"… Иначе сохранить поддержку, а с ней и шансы на обозримую победу будет очень и очень трудно", — говорится в статье.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на минувшей неделе группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906155639.html
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906141545.html
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в мире, украина, киев, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Шансы на победу". В Киеве неожиданно высказались о Западе

"Украинская правда": конфетно-букетный период отношений с Западом закончился

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украина перестает быть самой важной темой на Западе после начала конфликта на Ближнем Востоке, цитирует "Украинская правда" источник из Офиса Владимира Зеленского.

"Цветочно-букетный период в отношениях закончился. Теперь надо внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь", — сказал собеседник издания.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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По его словам, таких их накопилось много.

"Сам перечень нужных Украине реформ занимает пять страниц А4. Прагматичный мир входит в сезон выборов, поэтому Украина должна стать для своих друзей "донором побед"… Иначе сохранить поддержку, а с ней и шансы на обозримую победу будет очень и очень трудно", — говорится в статье.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
При этом на минувшей неделе группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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