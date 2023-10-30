https://ria.ru/20231030/ukraina-1906197168.html

"Шансы на победу". В Киеве неожиданно высказались о Западе

"Шансы на победу". В Киеве неожиданно высказались о Западе - РИА Новости, 30.10.2023

"Шансы на победу". В Киеве неожиданно высказались о Западе

Украина перестает быть самой важной темой на Западе после начала конфликта на Ближнем Востоке, цитирует "Украинская правда" источник из Офиса Владимира... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:44

2023-10-30T15:44

2023-10-30T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украина перестает быть самой важной темой на Западе после начала конфликта на Ближнем Востоке, цитирует "Украинская правда" источник из Офиса Владимира Зеленского. "Цветочно-букетный период в отношениях закончился. Теперь надо внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь", — сказал собеседник издания.По его словам, таких их накопилось много. "Сам перечень нужных Украине реформ занимает пять страниц А4. Прагматичный мир входит в сезон выборов, поэтому Украина должна стать для своих друзей "донором побед"… Иначе сохранить поддержку, а с ней и шансы на обозримую победу будет очень и очень трудно", — говорится в статье.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на минувшей неделе группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906155639.html

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906141545.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, нато, вооруженные силы украины